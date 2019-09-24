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تفوق الكويت على برقان 88-55 والقادسية على الساحل 111-67 والجهراء على النصر 82-42 وكاظمة على التضامن 87-48 أول من امس في الجولة الثالثة من الدوري العام لكرة السلة.

ورفع كل من القادسية والجهراء وكاظمة رصيده الى 4 نقاط فيما نال الكويت اول نقطتين له في الدوري التمهيدي كما ارتفع رصيد برقان والساحل والتضامن والنصر الى نقطتين ايضاً.

وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام البلاي اوف من ثلاث مباريات.

وبسط الكويت سيطرته على المباراة في منتصف الربع الثاني بعدما خرج في الربع الاول متعادلا مع برقان 24-24، حيث بدأت أفضلية الابيض في هذا التوقيت ليسيطر على المباراة بعدها حتى استطاع ان يوسع الفارق في الربعين الثالث والرابع ويخرج فائزاً بنتيجة 88-55.

وفي المباراة الثانية، التي جمعت القادسية والساحل لم يواجه الأول اي صعوبة في تجاوز منافسه وخرج بفوز كبير بنتيجة 111-67.

ونجح الجهراء في الفوز على النصر في مباراة تسيدها منذ البداية، اذ عجز العنابي عن مجاراة الجهراء الذي حسم اللقاء بفوز مريح 82-42.

وفي المباراة الأخيرة، التي جمعت كاظمة مع التضامن، نجح الأول في استغلال افضليته وخبرة لاعبيه منذ البداية وخرج بفوز مستحق بنتيجة 87-48.

من جانب آخر، حدد اتحاد السلة يوم 2 اكتوبر المقبل موعدا لاقامة كأس السوبر بين الكويت وكاظمة على صالة الأخير.

