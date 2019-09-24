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أشادت رئيسة مؤسسة «مهندسون بلا حدود- الكويت» م. زينب القراشي بتعاون إدارة النادي العربي مع فريق عملها خلال تقديم مقترحات حلول خاصة بذوي الإعاقة في منشآت النادي، مضيفة انه بعد تلقي مشروع «بلا عوائق» طلباً من خلال النموذج الموجود في الموقع الإلكتروني للمؤسسة لزيارة بعض المنشآت التي تحتاج إلى إعادة تأهيل لتكون أكثر مواءمة لذوي الإعاقة في النادي العربي زارت هي وفريق من المتطوعين النادي والتقت خلال الزيارة كل من اللواء المتقاعد مصطفى جمعة وأمين السر المساعد في النادي خالد المضف وعضو مجلس الإدارة والمدير الداخلي ناصر الصفار بمشاركة وحضور كلا من مدير العلاقات العامة في «مهندسون بلا حدود- الكويت» المهندس حسن الحمد ومدير الموارد البشرية المهندس حسن كمال والمتطوع المهندس مهند الرشود.

وأوضحت القراشي، أنها قامت وفريق عملها بعرض جهودهم بمجال خدمة ذوي الإعاقة واطلاقهم مشروع «بلا عوائق» مؤخراً، موضحة أنه تم التباحث وعرض إمكانية تخصيص مواقف للسيارات قريبة من منصات الجمهور أو الصالات مع وجود طرق سالكة يمكن لذوي الإعاقة أن يصلوا من خلالها الى المنصة أو الى المرافق الأخرى بكل يسر وسهولة، مضيفة أنه تم بحث امكانية تخصيص مقاعد خاصة وبموقع مناسب لذوي الإعاقة سواء في منصات الجمهور أو في المرافق الأخرى.

وأضافت القراشي: «بعد أن لقينا هذا الترحيب من قبل إدارة النادي تم التباحث أيضا في امكانية قيام فريق آخر من المهندسين والمهندسات لتقديم عرض لتحويل الصالة الرياضية في النادي وغيرها من المرافق إلى أن تكون مباني صديقة للبيئة».

وثمنت القراشي عاليا تعاون إدارة النادي مع «مهندسون بلا حدود الكويت»، وقالت: «نضع كل خبراتنا وأعمالنا التطوعية بخدمة النادي»، مضيفة: «لقد كان لقاء مثمرا أتاح المجال بعرض جهودنا التطوعية واستعدادنا للمشاركة بأن تكون مرافق النادي العربي نموذجا بيئيا وصديقا لذوي الإعاقة».

