محلية

لنطرح السؤال كاملا... هل هزيمة العربي كانت متوقعة أو أكيدة؟ فالكل شاهد المباراة واستمتع بالحماس العالي بين اللاعبين وبين الجماهير وكان مستوى المباراة متوسطا في الاداء الفني وكانت الغلبة للقادسية اغلب الوقت وان كان مستواهم لا يبشر بالخير فنيا.

أما العربي فما احزنني كعرباوي هو توقعات الجماهير بأن العربي سيفوز بالمباراة والدوري هذا الموسم؟ وهو مطلب حقيقي نسعى له باستمرار بأن نكون نحن الفائزين وابطال المسابقات الكروية... وإن شاء الله يحدث ذلك مستقبلا فالدوري طويل ونحن في بدايته... إلا أن ما جعلني لا أتوقع فوز العربي بالمباراة هو عدم وجود تكتيك واضح للفريق وتغيير المدرب لادوار بعض اللاعبين من ثاني مباراة له في الدوري... فالاستقرار مطلب رئيس في الفترات الاولى من الدوري والبعد عن مجاملة بعض اللاعبين المحليين والمحترفين في المشاركة طوال المباراة لانه لاعب كبير او قديم او محترف من بلد المدرب...؟ فهناك لاعبون لا يستحقون أن يلعبوا المباراة كاملة فلولا حارس العربي (سليمان عبدالغفور) لكانت النتيجة اعلى من هدفين؟ ان خط دفاع العربي هو المشكلة الرئيسة في الفريق وعدم انهاء الهجمات ايضا كانت مشكلة خط الهجوم في الفريق فبعد الهدف الثاني بدأ الاخضر يهجم بقوة ولكن من غير تركيز واضاع اكثر من ثلاث فرص لتسجيل هدف في نهاية المباراة... أما القادسية فلم يظهر بالشكل الفني العالي فيما عدا في الكرات الثابتة واعتمد على عطاء الكابتن بدر المطوع الذي فعلا يستحق ان يكون نجم المباراة بالاضافة الى حارس العربي عبد الغفور.

وأحب ان اشير مرة اخرى الى بعض وسائل الاعلام المعروفة بالكف عن اعطاء بعض المجانين فرصة إظهارهم في وسائل الاعلام المحترمة لان ما يقومون به هو تمثيل ساذج كشخصيتهم الساذجة... والابتعاد عن البهرجة الاعلامية الرخيصة وما أقول إلا الله يشافيهم.

إذن إجابتي عن السؤال الذي في اول المقالة هو: نعم توقعت ان ينهزم العربي باكثر من ذلك ولكن وجدت ان العربي بدأ يلعب كرة جميلة في بعض أوقات المباراة لا اعلم من علمهم ذلك: هم أنفسهم ام المدرب؟ والله من وراء القصد.

