محلية

يخوض السالمية اليوم اختباراً صعباً عندما يستضيف فريق القوة الجوية العراقي في08:15 على ستاد ثامر ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للاندية العربية الابطال. وخسر السماوي مباراة الذهاب قبل شهر تقريباً بنتيجة 3-1، ويحتاج للفوز اليوم بنتيجة 2-0 أو بفارق 3 أهداف للتأهل إلى الدور المقبل.

وعانى فريق المدرب الفرنسي ميلود حمدي في الجانب الدفاعي خلال مباراته الأولى في الدوري الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل 3-3 مع العربي، رغم التعديلات التي أجراها على هذا الجانب بالتعاقد مع البرازيلي أليكس ليما القادم من كاظمة، والمحليين مساعد ندا وفهد المجمد من القادسية. وينبغي على حمدي أن يجد الحلول المناسبة لأن استقبال هدف سيعقد من مهمة الفريق، خصوصاً أن الجانب لدى السماوي لديه حلولاً كثيرة بوجود البرازيلي فابيانو والأردني عدي الصيفي ونايف زويد وفيصل العنزي والأذري كمال ميرزايييف.

وتأجلت مباراة الفريق مع الشباب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز إلى الأحد المقبل، لافساح المجال للاستعداد للمباراة المهمة.

ويسعى السماوي للاستمرار في البطولة التي غادر النسخة الماضية منها في التصفيات التمهيدية بعد خسارتين قاسيتين أمام الاتحاد السكندري والفتح الرباطي بخماسية نظيفة.

في المقابل، يدخل الفريق العراقي الذي يقوده المدرب أيوب أديشو المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الأولى من الدوري المحلي على أمانة بغداد بهدفين نظيفين خارج الديار، كما يتسلح الفريق بفوزه بمباراة الذهاب 3-1.

ويفتقد القوة الجوية لمدافعه علي بهجت بسبب إصابة في الركبة، وقال بهجت أن زملاءه مطالبون بالتركيز في مواجهة اليوم وأن التأهل لم يحسم بعد رغم الفوز بفارق هدفين في مباراة الذهاب.

