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نهض كاظمة من كبوة الجولة الأولى، وحقق انتصاره الأول في الدوري الممتاز بتغلبه على اليرموك 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي شهدت فوز التضامن على الساحل بالنتيجة ذاتها. سجل هدفي كاظمة ناصر الفرج (2) وعبدالله الظفيري (52). وحصد البرتقالي أول 3 نقاط في الدوري بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الكويت 1-3، بينما تلقى اليرموك الخسارة الثانية بعد الأولى أمام الشباب 1-2 وظل بلا رصيد. وبدأ فريق المدرب الصربي بوريس بونياك مهاجماً بحثاً عن هدف مبكر، وكان له ما أراد عن طريق ناصر الفرج الذي حول عرضية عبدالله الظفيري بكعب القدم في المرمى بطريقة جميلة. واستمرت أفضلية البرتقالي طوال الشوط الأول، رغم أن أداء الفريقين بشكل عام لم يرتق للمستوى المطلوب.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى مدرب اليرموك تغييرين لتحسين أداء فريقه، فدفع بناصر حجي بدلا من مشاري العبيدان، لكن كاظمة هو من نجح في التسجيل، عندما عزز الظفيري تقدم فريقه مستغلاً عرضية حمد الحربي في الدقيقة 52. وتمكن البرتقالي من المحافظة على تقدمه حتى صافرة النهاية. وفي المباراة الثانية، استعاد التضامن توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام القادسية بثلاثية نظيفة، وحقق فوزاً مستحقاً على الساحل بهدفين دون رد سجلهما محمد عبدالناصر (22)، وهرمان كواو (51). ووضع التضامن أول 3 نقاط في رصيده، بينما تجمد رصيد الساحل عن نقاطه الثلاث التي حققها بعد الفوز على النصر في الجولة الأولى.

