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أشاد امين سر النادي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي بالانجازات «المميزة» التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في منافسات دورة غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت في الاردن وحصادهم 24 ميدالية متنوعة.

وقال العجمي لـ«كونا» عقب وصول وفد المنتخب الى البلاد اول من امس ان انجازات ابطال وبطلات الكويت تنوعت ما بين 6 ميداليات ذهبية و10 فضيات وثماني برونزيات، معبرا عن فخره بهذه الانتصارات التي سطرها اللاعبون واللاعبات.

واضاف العجمي ان ما تحقق يعد انجازا كبيرا لرياضة المعاقين الكويتية واستكمالا لتميزها في المحافل الدولية لافتا الى ان منتخب العاب القوى تنتظره مشاركة مهمة في بطولة العالم المقررة في دبي نوفمبر المقبل.

من جانبها قالت لاعبة منتخب ألعاب القوى باسمة نجم المتوجة بميداليتين ذهبية وفضية في تصريح مماثل ان الدورة تميزت بمستوى فني عال في معظم مسابقاتها بفضل المشاركة الكبيرة من منتخبات المنطقة.

واوضحت نجم انها حصدت الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة في حين نالت الفضة في مسابقة رمي الرمح مشيرة الى ان الدعم الكبير من النادي وعزيمة اللاعبين واللاعبات لرفع علم الكويت في هذا المحفل الرياضي «اهم اسباب هذا النجاح».

بدوره اهدى اللاعب ياسر المسلم الفائز بميدالتين في منافسات العاب القوى هذا الانتصار الكبير الى الكويت قيادة وحكومة وشعبا ولأسرة النادي موضحا ان النتائج المميزة المحققة جاءت بعد منافسات صعبة في كل الالعاب. يذكر ان منتخب الكويت شارك في ثلاث العاب هي كرة السلة على الكراسي المتحركة وكرة الطاولة والعاب القوى. وشهدت الدورة التي استمرت خمسة ايام مشاركة 700 رياضي من 12 دولة من غرب آسيا فضلا عن اقامة منافسات في العاب رفع الاثقال وكرة الهدف للمكفوفين والبوشيا للاعاقات الذهنية.

