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حسم منتخب طاجيكستان صدارة المجموعة الأولى والتأهل الى نهائيات كأس آسيا 2020 للناشئين تحت 16 عاما التي تستضيفها البحرين بعد فوزه المستحق على الأردن المضيف 5-2 اول من امس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة في التصفيات. وتقدم منتخب الأردن بهدفين سريعين عن طريق عبد القادر العالم (11) وأدهم غانم (13)، قبل أن يرد المنتخب الطاجيكي بخماسية عن طريق رحمتشو رحمتزودا (24) وعبدالفتاح خودويدزودا (60) وخورشاف تويروف (69) والبديل سوناتولو عزيزوف (77) ومحمدفوريس سيدالييف (82). وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اول من امس أيضاً فوز نيبال على سريلانكا 3-0 على ذات الملعب. وسجل موهيت غورونغ (36) وانيل تشاولاغين (64) وجان تاملي (89) أهداف الفوز لمنتخب نيبال. وحلّق منتخب طاجيكستان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للأردن و5 للكويت و4 لنيبال ولا شيء لسريلانكا. وتأهل الى النهائيات الى جانب طاجيكستان والبحرين المضيفة كل من الهند واوزبكستان عن المجموعة الثانية، وايران عن «الثالثة» والسعودية وعمان عن «الرابعة» وقطر واليمن عن «الخامسة» والامارات عن «السادسة» والصين واندونيسيا عن «السابعة» واستراليا عن «الثامنة» وكوريا الشمالية عن «التاسعة» واليابان عن «العاشرة» وكوريا الجنوبية عن المجموعة الـ11. وجاء تأهل اليمن وعمان واندونيسيا وأوزبكستان كأحسن 4 منتخبات احتلت المركز الثاني فيما تصدرت بقية الفرق مجموعاتها.

