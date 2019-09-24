الاخيرة

أصابني مرض في احدى عيني في الايام الاخيرة، وتكرم الاخ الاستاذ: ابوالفتوح سالمان الخبير الفني في مركز البحوث والدراسات الكويتية فأرسل الي ببضعة ابيات في هذا الشأن، ثم قمت بالرد عليه:

إهداء إلى استاذنا الجليل د. يعقوب الغنيم حفظه الله مع اخلص الدعوات الى الله تعالى بالشفاء العاجل.

ان العيون التي في طرفه حور

لخير من صاغ بالأفكار ألوانا

أقلقن أحبابَها عشاقَ ما فاضت

به قريحة من بفكره أغنانا

قرّت عيونٌ بها أزْجيتمُ لنا فكَراً

همنا به وأضاء الكون إحسانا

فلتسلموا للكويت الحرّ دوماً ولنا

وليبق للأهل والأحباب مولانا

محبكم أبوالفتوح سالمان

ورددت عليه بالأبيات التالية:

أبا الفتوح أتاني الشعرُ ألوانا

أبدعت فيه وما غادرت إحسانا

طافت بنا منك غراء القصيد على

فُجاءةٍ رَدَّدَت للشعر ألحانا

ذكرتَ عيني وعيني زادها ألماً

دمع تحدر زاد القلبَ أشجانا

فبلّت العين وارتد الصفاءُ لها

لله شعرك أحياها وأحيانا

شكراً لفضلك إذ واسيتني ولقد

قدمت شعراً رقيقاً حسنه بانا

يا راعي اللغة العصماء دمت لنا

أخاً ودامت على الأيام لقيانا

المخلص د. يعقوب يوسف الغنيم

