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أظهرت دراسة لجامعة بنسلفانيا الأميركية أن زيت بذور اللفت يعتبر سلاحا مدهشا للتخلص من دهون البطن -أو ما يعرف بالكرش- والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل عام.

وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا حوالي 110 غرامات من دهون الجسم في الشهر، وبالتحديد في منطقة البطن.

وعللت الدراسة هذه الميزة في زيت بذور اللفت بأنه يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تنقض بالمعنى الحرفي للكلمة على دهون البطن وتساعد على حرقها.

ويمكن دمج زيت بذور اللفت في النظام الغذائي وخاصة نوع الزيت المعصور على البارد، حيث يحتفظ بأكثر عناصره الغذائية، ويمكن أيضا دمجه في العصائر -على سبيل المثال- بحيث تتم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت مع 100 غرام من عصير البرتقال، أو 100 غرام من الحليب قليل الدسم، أو 100 غرام من عصير الفراولة.

