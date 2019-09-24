عيسى عبداللطيف سيف عبدالله سيف، (65 عاماً)، شيع، العارضية، ق8، ش5، م28، قرب مخفر العارضية، ت: 60952255 - 67755383

عصام عبداللطيف سيف عبدالله سيف، (58 عاماً)، شيع، العارضية، ق8، ش5، م28، قرب مخفر العارضية، ت: 60952255 - 67755383

سعود عبدالعزيز علي عبدالمحسن الضبيبي، (66 عاماً)، شيع، الرجال: مبارك الكبير، ق6، ش14، م9، الديوانية على امتداد شارع الغوص بعد صالة الشلاحي، ت: 99023203، النساء: القصور، ق2، ش8، م19

رباب محمد حسين، أرملة حسن سلمان ياديكار، (84 عاماً)، شيعت، الرجال: بنيد القار، حسينية عاشور، ت: 99621688، النساء: الرميثية، حسينية أم صادق، ق4، شارع مالك بن انس، ج44، م5، ت: 97914986

بدرية عبداللطيف العبدالجليل، (87 عاماً)، شيعت، الرجال: الروضة، ق5، ش60، م226، ديوان العبدالجليل، ت: 22522277، النساء: العديلية، ق2، ش28، م1

إنا لله وإنا إليه راجعون