الأزمنة و الأمكنة

ليس هذا حديثاً عن البحر فيما يتعلق بالغوص على اللؤلؤ أو السفر بواسطة السفن الشراعية من أجل اكتساب الرزق وهو ما كان جارياً في الكويت القديمة.

ولكنه حديث عام عن البحر، ماذا قال الشعراء عنه؟ وما الذي وجدوه فيه من مظاهر؟ وما هو موقفهم منه؟ كل ذلك نَمُرُّ عليه بصفة عامة، فالأصل هو أن نعرف صدى هذا المظهر الطبيعي الخلاب في أشعار الشعراء.

واقع الأمر أن البحر الذي كان يعتمد عليه الإنسان في كسبه لرزقه، وفي الترحال من بلد إلى آخر في سبيل ذلك، عالم قائم بذاته، به ما يقدمه من خيرات، وبه ما به من أهوال. وجرت حوله دراسات عديدة، وأقيمت لبحوثه مراكز تُدْرَسُ فيها كافة الأمور المتعلقة بأحوال البحر ومنتجاته الكثيرة.

وقد حفظ آباؤنا ممن ضمهم وطننا الكويت كثيراً من المعلومات عنه، وتحدثوا عن الأحداث التي صادفوها أثناء إبحارهم فيه، كما رددوا حكايات كثيرة منها ما هو واقعي، ومنها ما هو خيالي تُصوِّرُهُ لهم هيبة البحر، ويدفعهم إلى ذلك جلاله، كما يجلبه إلى أذهانهم عنفه وهدؤوه، هذه الحكايات مما يتداوله البحارة في ساعات الهدوء، وفي أوقات الصفاء، وهي قليلة في هذا البحر الذي لا غنى لهم عنه. ومن المعلوم أنه لا تكاد تمضي فترة قصيرة جداً من فترات الصفاء حتى تهب العواصف ويزمجر هذا المخلوق العاتي حتى ليكاد يلتهم سفينتهم ومن عليها. ولكنهم في سبيل الحاجة يتحمّلون المشاق التي يسببها لهم، يعملون فوق سفنهم وهم تَتَخَطَّفهم الأمواج والرياح، ينادون البحر آملين منه الهدوء، ويغنون له حتى ينصرف عن هيجانه، متمنين أن يكون وسيلة لجلب الرزق، لا وسيلة للهلاك.

ومن أجل هذا فقد كان شاعرهم يقول عندما حل الدمار بساحل جون الكويت إبان مذبحة سمك الميد في سنة 1999م

أياً ميدة غيبتها المنو

ن أشاهدت في الأمر شيئاً بَطَنْ

أشاهدتِ ما حلّ بالبحر من

هوان، وما جاءه من وهنْ

وقد كان مجرى الحياة النبيـ

ــل وأنس النفوس ومجرى السُّفُنْ

وفيه تبادر آباؤنا

وكلُّ بأفعاله مقتَرنْ

بما لم تَرَ العينُ من غيرهم

ولم تستمع في مكانٍ أُذُنْ

إن هذا النداء الحزين هو الذي يدل على ما كان للبحر في نفوسنا، وعلى ما كان آباؤنا يعملونه عندما يبحرون فيه.

ولم يكن بحارتنا - فقط - هم الذين يتحدثون عن ذلك البحر الذي خاضوا غماره، ولكن السفن الكويتية - هي الأخرى - لها حديث تحكي فيه ما شاهدت وذلك بلسان حالها؛ إنها تردد بعد أن توقفت عن الإبحار، وصار بعضها قطعة من قطع متحفنا البحري تردد ذكرى الأيام الخوالي، وتتحسر على أولئك الرجال الذين كانوا يسافرون عليها، فإذا وقَفْتَ إلى جوار سفينة من تلك السفن أحسست بها تقول كل ذلك. هذا هو بوم الباز وهو يُعَبِّرُ عن ذكرياته، فيقول:

أين الذين احتفوا بي يوم كنت فتىً

ولي على طول هذا البحر ميدانُ

أين الذين إذا نودوا إلى عمل

هبوا وكلهُمُ في ذاك فرسانُ

أين المواويل واليامال يدفعني

صدىً لها يخلبُ الألبابَ فَتَّانُ

واين أصحاب ذا العهد من عُمُري

أيام عاشوا وهم أهلٌ وإخوانُ

لا يعرفون عدواً بينهم أبدا

ولا يفرقهم بالحقد شيطانُ

قوم تآخوا فما شيء يشتتهم

إذ كلهم في هوى الأوطان سيانُ

هذا بعض ما قاله الباز: البوم الذي حمل على متنه البحارة الكويتيين في رحلات السفر الشراعي. نحس في مفردات قوله الألم على ما حدث له من فراق من كانوا معه، والأسف لتغير أحوال الناس من بعدهم.

الباز سفينة من نوع (البوم) المعروف في الكويت، العابر للخليج العربي وبحر العرب إلى الهند ثم إلى أفريقيا. تم بناء الباز على يدي الأستاذ أحمد بن سلمان ضمن عشرة أبوام من نوعه بناء على طلب شركة ماء الكويت التي تم إنشاؤها في سنة 1940م. وكانت هذه السفن تنقل الماء من شط العرب إلى الكويت، وفي أواخر أربعينيات القرن الماضي تم الاستغناء عن عدد من هذه السفن العشر، وكان من المستغني عنه «بوم الباز». وقد اشتراه نوخذه إيراني حوله إلى بوم قطاع ينقل به البضائع عبر المواني الخليجية وبعد مضي سنين طويلة على غربة (الباز) عاد إلى وطنه بجهد مشترك قام به كل من مركز البحوث والدراسات الكويتية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وها هو في الكويت موطنه الأصلي، ومقر صنعه بعد مضي خَمْسٍ وستين سنة على غيبته.

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وبعد؛، فها نحن نَجُدُّ السير في حديثنا بعد هذه المقدمة التي لم يكن منها بد، فالدخول إلى موضوع يتعلق بالشعر الذي قاله الشعراء عن البحر يحتاج إلى مثل هذا التمهيد.

لقد كان البحر مضرب الأمثال في الشعر الجاهلي، وعنه قال امرؤ القيس في معلقته الشهيرة:

وليل كموج البحر أرخى سدوله

عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي

إنه يُشَبِّهُ الليل، وكأنه يرخي ستاراً عليه وهذا الستار خليط من الهموم التي ابتليَ بها الشاعر، أما الليل فكان يشبه موج البحر.

ووردت إلينا من العصر الجاهلي قصيدة منْسُوبةٌ إلى شاعر من شعراء ذلك العصر هو المسيب بن عَلَسْ، وقد ورد فيها ذكر البحر، ولكنه ذكر يتعلق بأعمال الغوص على اللؤلؤ. إنه يتحدث عن صاحبته فيقول إنها تشبه جمانة البحري أي هي مماثلة للدرة التي حازها رجل البحر.

وفي الأبيات ذكر لبحث ذلك الغواص ومن معه عن اللؤلؤ في قاع البحر، فهو يقول:

كجمانة البحري جاء بها

غًوَّاصُهَا من لُـجَّة البحر

صَلْبُ الفؤاد رئيسُ أربعة

متخالفي الألوان والنَّجْر

فتنازعوا حتى إذا اجتمعوا

ألقوا إليه مقالدَ الأمر

وعلت بهم سجحاء خادمة

تهوي بهم في لجة البحر

(النجر: الأصل - وفي آخر بيت وصف للسفينة بأنها سجحاء أي طويلة وعظيمة).

ثم وصف الشاعر حالة هذا الغواص الفقير الذي فقد أباه في رحلة من رحلات صيد اللؤلؤ. وقد مرت به شهور وهو يتابع رحلته هذه بحثاً عن لؤلؤة تغنيه بقية حياته:

فأصاب مُنْيَتَهُ فَجاءَ بها

صدفية كمضيئة الجمر

يُعطَى بها ثمنا ويمنعها

ويقول صاحبه ألا تشري

وترى الصراري يسجدون لها

ويضمها بِيَدَيْهِ للنحْر

إنه يعرف قيمتها جيداً وَيَضِنُّ بها فلا يبيعها بالثمن الذي عُرض عليه فيها، لأنه حريص عليها فهي درة جميلة ومضيئة، وعندما قال له صاحبه: أَلاَ تبيعُ؟ تمنع وأبي. فهي أكبر من الثمن الذي عرض فيها ألا ترى البحارة (الصراري) يسجدون لها إجلالاً لحسنها، ثم هو يضمها بيديه مجموعتين إلى صدره.

وفي آخر الأبيات يظهر لنا أن هذا الشاعر الذي تحدث عن ذلك الشخص المغامر الذي سعى إلى الغوص في أعماق البحر لكي يحصل على هذه الدرة النَّفِيسَة، فحصل عليها وفرح بذلك فرحاً شديداً حتى ضمها إلى صدره وامتنع من بيعها، إنما كان يريد أن يصل في نهاية أبياته إلى أن هذه الدرة الفريدة تُشْبِهُ صاحبته (المالكية)، عندما تطلع من خدرها وتبدي جبينها الساطع آنذاك. إن الشاعر يريد أن يتوصل إلى ذلك. فيبين لنا كم هي عزيزة عليه هذه المالكية:

فلتلك شبه المالكية إذ

طلعت ببهجتها من الخدر

وللشعراء الأندلسيين قصائد كثيرة عن البحر والمخاطرة فيه واستقبال أمواجه، وعن الرحلات البحرية وما تجره عليهم من خير أو شر. ولا عجب فالأندلس شبه جزيرة والبحر حولها، وأكثر أسفارهم تتم عن طريقه، بل إننا لو عدنا إلى استذكار فتح الأندلس لوجدنا طارق بن زياد، وهو يعبر المضيق إلى هذِهِ البلاد على سفنه ثم يحرقها ويهتف برجاله قائلاً: البحر وراءكم والعدو أمامكم فقاتلوا إذا أردتم النجاة وطمعتم بالنصر.

من شعراء صقلية أديب معروف وكاتب له مؤلفات كثيرة، وشعره جيد وهو ابن رشيق. وقد قام كغيره بركوب البحر إلى جهة ما فقال آنذاك:

ولقد ذكرتك في السفينة والردى

متوقع بتلاطم الأمواجِ

والجو يهطل والرياح عواصف

والليل مُسْوَدُّ الذوائبِ داج

إلى آخر الأبيات التي قالها وهو يتخيل أبيات عنترة العبسي:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل

منى، وبيض الهند تقطر من دمي

فوددت تقبيل السيوف لأنها

لمعت كبارق ثغرك المتبسم

وابن الرشيق هو الحسن بن رشيق القيرواني، وهو أديب ناقد كاتب وشاعر ولد في السنة الألف للميلاد، وتوفي في سنة 1071م. وكان قد ولد في المغرب ولكنه تنقل بعد ذلك إلى أن حل بصقلية وأقام بها إلى حين وفاته.

ومن مؤلفاته: كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده، وقراضة الذهب وهو في النقد - أيضاً - وغيرهما وله ديوان ضم ما تبقى من شعره، وقد جمعه الدكتور عبدالرحمن ياغي، وطبع في بيروت.

وإذا عدنا إلى الزمن الحاضر، وجدنا أمير الشعراء أحمد شوقي، وهو في غربته بالأندلس، واقفاً على ساحل البحر يناجي بلاده ويذكر الإسكندرية على الساحل الآخر فهو مشغول البال، مُثار العواطف يجنح في خياله دائماً إلى ذكر حاله البائس في غربة كتبت عليه في تلك البلاد، وهو هناك:

كلما مرت الليالي عليه

رق والعهد بالليالي تُقَسِّي

أما حاله وهو واقف قبالة ذلك الساحل فإنه كما قال:

مُسْتَطَارٌ إذا البواخرُ رَنَّتْ

أَوَّلَ الليل، أو عَوَتْ بعد جَرْسِ

إنه يحمل بين ضلوعه قلباً خافقاً بذكر وطنه وكأنه راهب متبتل، يفطن إلى حركة السفن في إبحارها وعودتها:

راهب في الضلوع للسفن فَطْنٌ

كلما ثِرْنَ شَاعَهُنَّ بِنَفْسِ

إنه يعرف أن هذه السفن سوف تسير إلى بلاده، وهي عابرة إلى بلاد الله الواسعة، ولذلك فإنه يوجه حديثه إليها فيقول:

يا ابنة اليم ما أبوك بخيلٌ

ما له مولعاً بمنع وحبس

أحرام على بَلابِلِه الدو

ح حَلالٌ للطير من كل جنس

ويستمر في التعبير عن مشاعره:

نَفَسي مرجلٌ وقلبي شراع

بهما في الدموع سِيِري وأرسي

فاجعلي وجهك الفنار ومجرا

ك يد الثغر بين رمل ومكس

وطني لو شغلت بالخلد عنه

نازعتني إليه في الخلد نفسي

وإنه هنا ليشير إلى الإسكندرية وما حولها من بلاد مصر، ذاكراً الأماكن، آسفاً على ما حدث له من فراق لوطنه، ومن هنا يبدو لنا أنه واقف بين شاطئين أحدهما في إسبانيا والآخر في مصر، وأن قلبه يخفق بينهما كما يخفق الشراع، ويدق كما يدق مرجل السفينة البخارية.

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أما الشاعر علي محمود طه فله شعر كثير تحدث فيه عن البحار والبحيرات والجداول، فهو صاحب قصيدة الجندول الشهيرة، وصاحب ديوان: «ليالي الملاح التائه».

نرى ضمن هذا الديوان قصيدة يتحدث فيها عن غرق سفينة ومصرع رَبَّانها، يتحدث فيها عن هذه الحالة التي تعرضت فيها السفينة وربانها للغرق، ويصف الآلة والنفس الإنسانية حينما يتعرضان إلى وقع النهاية، وفيها تساؤل كثير عن أوضاع البحر، وعن عالمه الغريب.

يا ابن البحار وليداً في مسابحها

ويافعاً يؤثر الجُلَّى ويختارُ

ما عالم الماء؟ يا ربان صِفْهُ لنا

فما تحيط به في الوهم أفكار

ثم يصف المفاجأة السيئة التي عرضت لهذا الربان حين أوشكت سفينته أن تغرق، ويذكر كيف كان يقف ذاهلاً أمام هذا الحادث المروع.

والهف قلبك لما اندك شامخها

والنوءُ مصطرعٌ والموجْ هدارٌ

بُغِتَّ بالقدر الكتوب فانسرحت

عيناك تقرأ، والأمواج أسطار

إنها حكاية البحر، وحكاية الربان يسطرها شاعر نابغ له شعر جيد ضمته ثمانية من الدواوين.

ولهذه القصيدة التي تحدثنا عنها آنفاً حكاية واقعية حدثت إبَّان الحرب العالمية الثانية، وكانت السفينة المقصودة هي حاملة الطائرات البريطانية كارجيس التي أغرقتها إحدى القذائف الحربية الألمانية منذ بداية الحرب. وكان الربان المقصود هو قائد هذه السفينة الكابتن «ماكيج جونس» الذي آثر الموت غريقاً مع سفينته على الحياة بعدها، ومما يروى عنه أنه بدأ يَهْوِي إلى القاع حتى إذا وصل الماء إلى هامته ألقى بقبعته على الموج إجلالاً للموت. وكم كان مشهده هذا عجيباً ورهيباً في وقت واحد.

وقد نشرت جريدة الأهرام المصرية هذه القصيدة مسبوقة بتعليق كتبه الصحافي الكبير محمد توفيق دياب. ثم قام الشاعر بنشرها ضمن ديوانه: «ليالي الملاح التائه» في سنة 1940م.

هذا وعلي محمود طه؛ شاعر مصري قدير من مواليد سنة 1903م، كان مكثراً في قرض الشعر، ولكنه مجيد فيه، تخرج في مدرسة الهندسة التطبيقية، وعمل في أعمال حكومية كان آخرها أنه صار وكيلاً لدار الكتب المصرية، وهذا منصب مهم في وقته.

توفي بالقاهرة سنة 1949م، ودفن في مدينة المنصورة، حيث ولد، غنى له الفنان محمد عبد الوهاب أغنية من أغانيه هي أغنية الجندول التي مطلعها:

أين من عيني هاتيك المجالي

يا عروس البحر يا حلم الخيال

أين عُشَّاقُكِ سُمَّارُ الليالي

أين من واديك يا مهد الجمال

وممن ذكر البحر من الشعراء المحدثين شاعر عذب الشعر رائع المعاني، مشهور بمقدرته الفنية العالية، هذا هو الشاعر محمود حسن إسماعيل، صاحب القصائد الشهيرة وصاحب المشاركات في كثير من المهرجانات الشعرية التي تجرى في وطنه مصر أو في الوطن العربي أو خارج هذا الوطن.

وهذه قصيدة جميلة من القصائد التي أوحى البحر بها إليه، فهو يذكر البحر قائلاً:

من علم البحر لجاجَ الهوى

وأتْرَعَ الحُبِّ بشطآنه؟

وقال للموجة: خمر الصبا

صافٍ، فعُبِّي الكأس من حانه؟

وأنشدي في الشط أُغْنِيَّةً

أودعها النَّايُ بألحانه؟

وبعد تساؤله هذا يأتي على ذكر حورية جميلة، صورها ساحر فجاءت بحسب روعة الشعر، وهي جميلة غاية الجمال، بحيث لو رآها قس وهو يتعبد في محرابه لأحرق قلبه بخوراً لها، وأشعل صلبانه من أجلها.

نزلت إلى البحر وهي تلبس ملابس شفافة لا تسترها:

فهلهلت أسدالها في الضحى

ورفرفت طيراً بِبُسْتَانِهِ

أندى على الأرواح من نسمة

فيحاء يُزْكيها بِرَيْحَانِهِ

سارت إلى البحر وفي حولها

ما يُضْرِمُ النار بقيعانه

ثم يُوَجِّهُ حديثه إلى هذه الفاتنة فيقول:

سلبت رشد البحر حتى غوى

وأذهل العقلَ بطغيانه

ولا ينسى أن يذكر أن هذه الملابس التي تلبسها فاتنة البحر ملابس غريبة على أهل المشرق فهي من نتاج الغرب الذي أراد بمثلها فضح الحسن والجمال.

وأخيراً فإن شاعرنا يناجي الفتاة:

يا بدعة الشط سلبت الهدى

من كل معصوم بإيمانه

لولا جلال الفن في بهرة

للحسن أصلتني بنيرانه

ثم يصف حال البحر الذي عرضت له هذه الحسناء:

لو أُلهم البحر مَسَاسَ الحِجا

لأغرقَ البرَّ بطوفانه

ولم يدع في غمره سابحاً

يصافح الموج بشطآنه

والشعراء الكويتيون - كغيرهم - لا ينسون شاطِئهم الأثير، فهم يقضون أمسيات جميلة حوله، يتسامرون ويتبادلون الأشعار، ويأنسون بجو جميل ووقت سعيد يقضونه على ضفاف ذلك الشاطئ.

من شعرائنا الذين لابد لنا من الإشارة إليهم شاعر الكويت فهد العسكر، فقد كان ممن ذكر الساحل الكويتي، وكانت له جلسات ليلية يمضيها من أصحابه، وفي سنة 1938م، تحدث عن جلسة له على الساحل، وكان تذكره مثيراً للهموم لأنه فارق من يحب، ولم تعد صلته به كما كانت، فقال وهو يناجي المحبوب ويناجي الساحل معاً:

ولهانُ يفترش الرمال أصيلا

فيخالُهُ الرَّائي هناك عليلا

طورا يئن وتارة يبكي

وآوِانةً تراه صامتاً مذهولاً

إلى أن يقول:

فالشاطئ الرملي مهبط حبه

وَلَكَمْ هنالك رتل الإنجيلا

ويبث كل نُسَيمة مرت به

شكوى تسيل لها النفوس مسيلا

لا غرو إن راح النسيم بسره

فإليه من يهوى اصطفته رسولا

هذا وقد ذكر البحر في شعره مرات عديدة، ولكن ما قدمناه هنا دليل على ما نريد.

ولشاعر الكويت الآخر صقر الشبيب مشاركة في الشعر الخاص بالبحر وما حوله، وذلك كما يلي:

كان المرحوم راشد بن أحمد الرومي أميراً للغوص على اللؤلؤ مكلفاً من أمير البلاد بهذه المهمة، وذلك لخبرته البحرية ومقدرته على تسيير الأمور بسلاسة ويسر. وكانت له سفينة من نوع (البتيل) وهو نوع مشهور من أنواع السفن الكويتية، وكان اتخاذه لرحلات الغوص شبه مستمر، ولقد قام هذا النوخذة القدير بتجديد البتيل الذي يملكه، بحيث صار جديداً بعد أن مضت عليه السنون وهو يكافح أمواج البحر حتى بان عليه الوهن.

وفي هذا قال صقر الشبيب:

شب هذا الفُلْكُ من بعد المشيب

وَصِبَاهُ بعد ما شاب عجيبْ

عاد بعد الشيب في عصر الصبا

إذ كساه راشد الصنعَ الغريبْ

فَارْفلْ اليوم (سعيد) بالهنا

واسحب السُّفْنَ إلى الدُّر الرطيبْ

مثلما كنت بأيام مضت

ترشد السفن إلى (الهير) الخصيبْ

(سعيد: هو اسمُ البتيل، الهير: موضع قطف المحار).

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ومن الشعراء الكويتيين النبطيين من قال قصائد في البحر، وفي حالاته المتنوعة ومن هؤلاء الشاعر ضويحي بن رميح، وهو من الشعراء الذي تردد ذكر البحر في أشعارهم، كما تردد ذكر سفراتهم المتعددة فيه سواء أكانت تلك السفرات من أجل الغوص أو من أجل السفر التجاري.

قال قصائد عديدة مختلفة الموضوعات ضَمَّنها إحساسه وهو يخوض البحر طلباً للرزق، وكان مما جاء في ديوانه ما أشار فيه إلى تذكره لمحبوبه، وهو على متن السفينة حين كان نائماً، وهذه السفينة تعبر فيه منطقة (الغبة)، حيث الظلام والبحر العميق، والبعد عن اليابسة، يقول:

البارحة خلي لفا في منامي

جاني وكلمني بلذات نومي

وأصبحت خلي دونه الموج زامي

سود الغبيب اللي تشادي الغيوم

لقد كان سعيداً برؤيا من يحب عندما كان نائماً، ولكنه عندما أفاق من نومه لم يجد أمامه إلا الموج المرتفع، وإلا سواد الغِبَّة الذي يشبه سواد الغيوم المثقلة بالمياه.

ومن شعراء النبط في الكويت ممن ذكروا في شعرهم البحر أو ما يتعلق به، شاعر شهير في زمنه، بل إن ذكره ليتردد حتى اليوم بيننا وبخاصة عندما نذكر له قصيدتين ذاعتا بين الناس ولا زال كثيرون منهم يُرَدِّدُونهما حتى اليوم، أولاهما القصيدة الخاصة بالبشوت (جمع بشت) والثانية هي الخاصة بالدفاع عن كل من اسمه إبراهيم من الناس.

هذا الشاعر هو إبراهيم بن خالد الديحاني الشهير بكنيته: أبوخْويلد، طبعت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل هنا شيئاً من شعره في كتيب صغير، ونشرت له مجلة البعثة الكويتية بعض قصائده. وقد توفي - رحمه الله - في سنة 1955م، ورثاه عدد من الشعراء منهم الشاعر عبداللطيف الديين، والشاعر عبدالله سنان محمد. وكان مطلع قصيدة الشاعر الديين هو:

جل المصاب وْقُوْم عْز البراهيم

يوم طفا قنديلهم عقب ما شاب

ومن شعر أبو خويلد المتعلق بالبحر أبيات قالها يصف سفينة من نوع (السنبوك)، وكانت من السفن التي اعتاد ركوبها إلى الغوص ويملكها محمد بن سعد الناهض السهلي، وكان اسم هذا السنبوك: «دسمان» وهو مصنوع في سنة 1929م.

يقول الشاعر:

يا راكب من فوق سنبوكٍ أوشار

طرز، ومن سواه عاشت يمينه

أنا أشهد اللي شاغلٍ فيه بيطار

حرام للسنبوك ما شوف عِينه

أهل النظر حوله يديرون الأفكار

وأهل الخشب بالسبق متنحريه

(أوشار: حديث الصنع، طرز: نوع جديد: بيطار: متمكن من عمله، عينه: مثله، أهل النظر: أصحاب الرأي والمعرفة، الخشب: السفن، متنحرينه: يحاولون العمل ضده).

ثم يصف الشاعر تحرك السنبوك السريع، عندما يرفع البحارة أشرعته، وهو لسرعته يكاد يطير، ثم يصف حالاته المختلفة أثناء الإبحار أما إذا كان راسياً فهو:

إن كان طارحْ والمياديف نشار

يشبه عقاب متعباته اسنونه

إنه إذا كان رأسياً قد ألقي البحارة مرساته، وكانت المجادين منتشرة حوله، فكأنه طير العقاب كبير السن.

ثم يمضي في الوصف ويدعو الله أن يرزق ركاب السنبوك فهم كلهم في حاجة إلى رزقه.

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ليس هذا هو كل ما قيل عن البحر على ألسنة الشعراء، فكتب الشعر مليئة بذلك، ولكننا ذكرنا ما نستدل به على تلك الأقوال، وتجاوزنا ذكر كثير من الأشعار لضيق المجال عن ذكرها كاملة هنا. وعلى سبيل المثال فإن هناك شاعراً كويتياً قال في البحر قصائد كثيرة، وأطال في وصف حال البحر وحال البحار وهو الشاعر محمد الفايز صاحب ملحمة «مذكرات بحار»، ولم نستطع ذكر أي شيء عنه لأن الكتابة المتعلقة بشعره تحتاج إلى أكثر من مقال والاقتصار على أمثلة له يخل بالمكانة التي يتبؤها هذا الشاعر الكويتي القدير.

وعلى كل حال، فإن المجال لا يزال مفتوحاً للكتابة في هذا الموضوع من جميع جوانبه، وقد يأتي الوقت الذي نقوم فيه بتقديم المزيد.

