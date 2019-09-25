مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن موعد فعاليته السنوية المميزة «سحب الوطني الكبير» NBK Mega Day وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر في غراند أفنيو مجمع الأفنيوز، ويأتي تنظيم الفعالية في إطار سعي البنك إلى مكافأة عملائه من خلال تقديم الحملات والجوائز الفريدة والاستثنائية.

ويحرص بنك الكويت الوطني سنوياً على تنظيم هذا الحدث المميز وذلك من أجل مشاركة العملاء بالسحوبات على أبرز الحملات التي تمت خلال العام إضافة إلى الإعلان عن الحملات القادمة، حيث يقدم البنك من خلال هذه الفعالية يوماً ترفيهياً مميزاً لكل أفراد العائلة، يبدأ بالنشاطات الترفيهية منذ الساعة 12 ظهراً حتى بدء السحوبات في الساعة 4 مساءً.

وستتضمن الفعالية إجراء سحب الجوهرة الربع السنوي لمبلغ 250,000 ألف دينار وذلك تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وتحت مراقبة وإشراف شركة «ديلويت» العالمية وكذلك السحب على 10 أسماء رابحة في سحب الحملة الصيفية للعام 2019 والسحب على سيارة GAC ضمن الحملة المخصصة لخدمة الوطني عبر الموبايل، إضافة إلى إجراء سحب على سيارة هوندا ضمن الحملة المخصصة لعملاء حساب الشباب. وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «يحرص بنك الكويت الوطني على تنظيم هذا الحدث السنوي الاستثنائي لمكافأة عملائه والإعلان عن الرابحين في أكبر حملاته خلال العام، وذلك للتواصل الدائم معهم، والبقاء كخيار أول لهم من خلال ما يوفره من خدمات ومنتجات مميزة». ودعا العثمان الجميع إلى المشاركة في فعالية سحب الوطني الكبير والتي باتت حدثاً ينتظره عملاء بنك الكويت الوطني بشكل سنوي ليس فقط لكونه يوماً مميزاً بالسحوبات والجوائز الكبرى وإنما أيضاً لكونه يوماً ترفيهياً مميزاً لجميع أفراد العائلة.

