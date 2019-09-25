مال وأعمال

بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 89 زفّت إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بالوكالة ونوابه وجميع العاملين في الشركة خالص التهاني للمملكة وللشعب السعودي ولشركاء العمل في شركة أرامكوا لأعمال الخليج وشيفرون العربية السعودية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

كما أعرب عبدالله السميطي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج عن خالص تمنياته للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودى كافة بدوام الأمن والاستقرار، داعيا المولى عز وجل أن يعيد على المملكة الأحتفالات الوطنية أعواما مديدة بالخير وبمزيد من التقدم والرفاه.

واكد السميطي على أن علاقة الشركة الكويتية لنفط الخليج مع الجانب السعودي ممثلاً في الشركاء بمنطقتي العمليات المشتركة الوفرة والخفجي من شركة أرامكوا لأعمال الخليج وشيفرون العربية السعودية تستمد عمقها وقوتها من العلاقات الوطيدة والمتأصلة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مهنئا كافة العاملين في منطقتي العمليات المشتركة باليوم الوطني السعودي

وقد قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بالمشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي من خلال توزيعها للهدايا الرمزية على العاملين في مواقع العمل التابعة لها في المكتب الرئيسي والعمليات المشتركة الوفرة والخفجي، علاوة على قيامها باستقبال ضيوف دولة الكويت القادمين من المملكة العربية السعودية عبر منفذ النويصيب البري وتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم تقديرا لتلك المناسبة المتميزة والمرتبطة ليس بشركاء العمل فحسب بل بدولة تحتل

مكانة عالية ومتفردة في قلوب الشعب الكويتي علاوة على مكانتها الرائدة خليجيا وإقليميا وعالميا.

