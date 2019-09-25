مال وأعمال

مشاركة من الخطوط الجوية الكويتية للشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى مرور 89 عاماً لـ «اليوم الوطني السعودي» للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قامت الشركة باستقبال المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة من المطارات السعودية في مبنى الركاب رقم 4 (T4) بالورود احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة مقدمين التهنئة لهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: «تحتفل الخطوط الجوية الكويتية اليوم بمناسبة عزيزة على دولة الكويت بشكل عام والكويتية بشكل خاص وهي الذكرى 89 لـ «اليوم الوطني السعودي» للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث ان الخطوط الجوية الكويتية يسعدها دائماً أن تشارك الشعب السعودي الكريم احتفالاته ومناسباته فيما يجمع الشعبين الكويتي والسعودي الشقيقين علاقات وروابط وطيدة وتاريخية تمتد على مر العقود في كافة المجالات سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها مما يعزز ويمتن أواصر العلاقات الاخوية بين البلدين قيادة وشعباً».

وأضاف العنزي: «ولا يسع الخطوط الجوية الكويتية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجميع العاملين فيها إلا أن تهنئ الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة راجين من الله عز وجل أن تشهد المملكة العربية السعودية دائماً النهضة الشاملة والانجازات المشرفة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، كما تعرب الخطوط الجوية الكويتية عن خالص امانيها للمملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار والتقدم وأن تستمر المملكة بانجازاتها التي شهدها الجميع في الفترة الاخيرة ووصولها إلى مراتب عالمية تليق بها وأن يديم الله عليها نعمة الأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه».

واختتم العنزي: «وتحرص الخطوط الجوية الكويتية دائماً على مشاركة أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي في أفراحهم ومناسباتهم الكريمة تنفيذاً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الكويت بقيادة قائد الانسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في العمل على دعم ومساندة جميع القضايا الخليجية والعربية وتؤكد على تمسكها بمبادئها الوطنية باعتبارها الناقل الوطني لدولة الكويت وجزءاً لا يتجزأ من الشعب الكويتي الكريم».

