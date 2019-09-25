مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة شركة فود شويس مروان فارس ان الشركة تعمل على تسويق وترويج 65 وكالة تجارية أوروبية وآسيوية وأميركية وغيرها من شركات المواد الغذائية التي تعمل في هذا المجال في الكويت بالاضافة الى توسع الشركة في السعودية والامارات العربية المتحدة، ونخطط ليكون لنا فروع في بلدان أخرى».

وقال فارس في تصريح صحفي أنّ المنافسة الحقيقية هي ثقافة تجارية شريفة تتمتع بها الدول الحرة اذ انها تخلق أسواقاً عادلة ومستقرة وتعزز النمو الاقصادي وتحسن مناخاته في مختلف البلدان ومنها الكويت لافتا الى ان شركته تعمل بشكل دائم على تعزيز وجودها والدفع به للوصول الى الغايات المنشودة من خلال الوكالات التجارية المعروفة عالمياً بجودتها، والتي تنفرد «فود شويس» بحيازتها في الكويت، بالاضافة الى تلبية حاجات السوق بأفضل الوسائل الممكنة. وزاد فارس ان «فود شويس» تعمل عبر مسارات الدعم الفني والمعنوي والعروضات الخاصة التي تقدمها للجمعيات والأسواق التجارية والفنادق والمطاعم وغيرها من الشركات الكبرى على صعيد الكويت والدول المجاورة. أضف الى ذلك الحضور اللافت للشركة ومشاركتها في المعارض ذات الاختصاص، والتي تقام في الكويت، وتنظيمها لورشات عمل وتدريب بهدف تقديم شرح مفصّل عن موادها الغذائية وكيفية تسويقها.

وعن حجم شركة «فود شويس» بالنسبة للسوق الكويتية اوضح فارس اننا استطعنا بناء قاعدة ونحظى بحصة مرموقة بالسوق الكويت. لافتا الى انه لم يطلنا أي تاثير من الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة، اذ انّ أي شركة مواد غذائية لا يمكن للسوق أو المستهلك الاستغناء عنها، وبالتالي وضعنا بقي على حاله لا بل بدأ يتجه نحو الافضل نتيجة متابعا الدقيقة والحثيثة لكيفية القيام باعمالنا».

وشدد فارس على انّ أسعار منتجاته مدروسة جداً وتتناسب مع رغبة المستهلك بحيث لايشعر أنه مغبون أو بحاجة الى أن يبحث عن منتجات منافسة بسعر أرخص لافتا الى انه بخصوص خفض الأسعار فاننا نقدم العروض والدعم لجميع لعملاء الشركة وهذا الأمر يأتي ضمن خطة مدروسة سلفاً، وبالتالي نعمل جاهدين على ايجاد الحلول المناسبة من ناحية التسعير وفقاً لأسعار وزارة التجارة، وذلك باستيراد مواد غذائية بذات المواصفات والجودة التي نعمل بها وتتوافق ومواصفات البلدية ووزارة التجارة وتناسب القوة الشرائية للمستهلك».

