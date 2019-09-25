مال وأعمال

أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي كمدير محلي وحيد ضمن مديري إصدار اقليميين وعالميين لإصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات لصالح بنك وربة ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة ملياري دولار، ويمثل الإصدار اول صكوك غير مضمونة مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية صادرة عن مؤسسة مالية كويتية.

وقالت الوطني للاستثمار في بيان صحافي أن إصدار صكوك بنك وربة يعتبر سابقة مهمة لمصدري الصكوك من الكويت، ونجاح الإصدار يعتبر عامل مؤشراً جيداً للبنوك والشركات الأخرى للالتحاق بإصدارات مستقبلية والأخذ بسوق الصكوك كبديل مشروع لتلبية احتياجاتهم التمويلية.

هذا ويعتبر بنك وربة الأكثر نمواً من حيث الأصول والودائع ما بين البنوك الكويتية وحاصل على التصنيف الائتماني +A من شركة فتش لخدمات التصنيف و Baa2 من شركة موديز لخدمات التصنيف.

وشارك كل من بنك Standard Chartered وبنك BNP Paribas و بنك الإمارات دبي الوطني كمنسقين عالميين للإصدار، فيما عمل كل من شركة الوطني للاستثمار، بنك ABC، بنك قطر الوطني، بنك أبو ظبي الاسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك Standard Chartered، بنك BNP Paribas و بنك الإمارات دبي الوطني كمديرين مشتركين للإصدار.

وذكرت أن عملية الإصدار شهدت طلباً جيدا من قبل قاعدة متنوعة لمستثمرين محليين واقليميين ودوليين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 3.15 مليارات دولار او ما يعادل 6.3x اضعاف قيمة الإصدار، تم تخصيص الصكوك للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (66 في المئة)، آسيا (28 في المئة)، أوروبا والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (6 في المئة). ومن المعتزم إدراج الصكوك في بورصتي أيرلندا وناسداك دبي.

وأضافت شركة الوطني للاستثمار أنه تم تحديد سعر الصكوك بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد السعر عند 100% وبعائد 2.982% مما يعادل 135 نقطة أساس فوق منتصف معدل المبادلة الأميركي لـ 5 سنوات.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد قائلاً: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح بنك وربة في هذا الإصدار الدولي غير المسبوق، ويعد استقبال المستثمرين القوي شهادة على ثقتهم في البنك والطلب المستمر للإصدارات الكويتية الموافقة للشريعة الإسلامية من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل عام.

وقال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس: يعكس الطلب الهائل من قبل المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، كما يعكس أيضاً قدرة شركة الوطني للاستثمار على تنفيذ المعاملات العالمية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بأعلى مستوى الجودة .

