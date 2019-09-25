مال وأعمال

اعلن بيت التمويل الكويتى بيتك عن طرح انواع مختارة من سيارات كريسلر ودودج موديل 2019 تناسب مختلف الشرائح منها الشباب والعائلات، عبر منتج التأجير التشغيلي والتمويلي، وذلك تأكيداً على حرصه نحو تقديم افضل الخدمات واحدث موديلات السيارات ضمن منتجات التأجير.

ويعزز بيتك موقعه التنافسي في السوق من خلال منتج التأجير بطرح هذه الانواع من سيارات كريسلر ودودج بالتعاون مع وكالة الملا وبهباني للسيارات، وبأسعار منافسة تبدأ من 159 وبفترات تتراوح من 6 إلى 9 أشهر.

ويتميز بيتك بتقديم أفضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بأعلى مستويات الجودة فى الخدمة، علاوة على انه يوفر تشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات المهمة الواسعة الانتشار بما يقارب من 60 موديلا من مختلف انواع السيارات.

كما يمنحهم فرصة اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة مع تميّز القيمة الإيجارية ومرونتها، ومدة عقد التأجير التي تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى العديد من المزايا المقدمة للعملاء والتي تشمل تقديم خصومات وعروض خاصة للقطاع الحكومي والشركات الكبرى، ما يسهم في خدمة عملائه ودعم سوق السيارات من خلال منتج التأجير.

يذكر ان منتج التأجير يمنح العميل مزايا عديدة وجاذبة، منها على سبيل المثال الصيانة الشاملة والتأمين الشامل التكافلي، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق على مدار الساعة، وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.

ويستطيع العميل الاستفادة من عروض التأجير المختلفة من خلال زيارته لأحد معارض بيتك المنتشرة في معرض KFH AUTO - بمنطقة الشويخ، والري على الدائري الرابع، والفروانية بمنطقة الضجيج، والاحمدي، بالاضافة لتقديم خدمة التأجير لدى معارض الوكالات، ومن خلال موقع بيتك الالكتروني kfh.com/auto.

