مال وأعمال

رويترز: استقرت أسعار الذهب قرب ذروة أسبوعين التي لامستها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق الأوسط، بينما تعرضت الأسعار لضغوط مع تحسن التوقعات إزاء التجارة الصينية الأميركية.

وبلغ السعر الفوري للذهب 1521.62 دولارا للأوقية (الأونصة) دون تغير يذكر، وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ 6 سبتمبر عند 1526.80 دولارا للأوقية. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1527.10 دولارا للأوقية. وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس أعطى كلا البلدين (الصين والولايات المتحدة) بعض المؤشرات مجددا بشأن احتمال التوصل لاتفاق وهذا يؤثر على الذهب سلبا بعض الشيء.

إذا انهارت المحادثات مجددا فستدعم الذهب.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، نزل السعر الفوري للبلاديوم 0.1 بالمئة عند 1651.79 دولارا للأوقية بعد أن ارتفع لمستوى قياسي عند 1664.50 دولارا يوم الاثنين.

وهبطت الفضة 0.5 في المئة عند 18.53 دولارا للأوقية بعد أن كانت قد بلغت مستوى مرتفعا منذ سبتمبر عند 18.74 دولارا. وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 952.80 دولارا.

