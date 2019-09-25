مال وأعمال

تنطلق غدا الخميس ولمدة 3 أيام فعاليات ماراثون القراءة الخيري السادس الذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع مركز كلينكا دنتل للاسنان ومكتبة تكوين والمخصص عائده لدعم ومساعدة الطلبة غير القادرين على استكمال دفع مصروفاتهم الدراسية وذلك في مول 360. وسوف تتاح لزوار المجمع المميز فرصة قراءة العديد من الكتب التى ستكون متاحة لهم ومن ثم سيقوم البنك ومركز كلينكا بالتبرع بمبلغ دينار لكل عشر صفحات يتم قراءتها للمساهمة في تعليم عدد من الاطفال غير القادرين في مدارس الكويت.

وقال د.محمد الصفي من مركز كلينكا لطب الأسنان إن إقامة ماراثوان القراءة الخيري للمرة السادسة يأتي من منطلق الإيمان التام في كلينكا بمفهوم المسؤولية الاجتماعية الملقاه على عاتقنا في القطاع الخاص والجهات الربحية تجاه قضايا المجتمع، لا سيما حق الإنسان في التعليم.

وأضاف أن هذا الماراثون فرصة للقراءة وزيادة الحصيلة الثقافية وبنفس الوقت إعانة الطلبة المعسرين على دفع تكاليف دراستهم، وهو جزء من واجبنا في خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره بشكل يخدم الفئات المحتاجة للمساعدة.

من جانبه، قال محمد العتابي من مكتبة تكوين إن المكتبة نظمت واسهمت في ماراثونات القراءة الخيرية منذ بدايتها، وتتركز فكرة النشاط في دمج العمل الاجتماعي والتطوعي بالعمل الثقافي، حيث تقدّم التبرعات للطلبة المعسرين الغير قادرين على دفع تكاليف دراستهم.

وأوضح العتابي أن فكرة الماراثون هي أن كل 10 صفحات تُقرأ يتم التبرع بمبلغ دينار لدفع تكاليف دراسة الطلبة المعسرين، وأنه على مدار الخمسة ماراثونات السابقة تم التبرع لحوالي 220 طالبا بمبلغ يصل إلى 20 ألف دينار.

