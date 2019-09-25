مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي، وأعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً. وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: فاضل عبدالله غلوم حيدر، محمد عيد جديع العجمي، فاطمة نويفع رجا الرشيدي، غلا فهد محمد سليمان، عبدالرحمن محمد فاضل الشمري. هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر الحالي على جائزة قيمتها 500,000 دينار. أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

