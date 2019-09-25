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استقبل رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي بمكتبه، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 احمد اسماعيل بهبهاني، حيث تناول اللقاء الحديث حول معرض الكويت للطيران وأهميته، والذي سيقام خلال الفترة من 15 الى 18 يناير 2020 في مطار الكويت الدولي.

وأكد بودي اهتمام طيران الجزيرة بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعكس الثقة التي اكتسبتها دولة الكويت عالميا في ظل الدعم والتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي من مشاريع كبرى ، لافتا إلى دعم طيران الجزيرة لمعرض الكويت الطيران 2020 الذي يساهم في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية ويعزز مكانتها على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن وجود دولة الكويت في قائمة جداول معارض الطيران العالمية يمثل اضافة كبيرة وسيساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الكويتي وتحريك قطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والسياحة ، وتعزيز مكانة الكويت الاقتصادية والاستثمارية .

