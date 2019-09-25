مال وأعمال

أعلنت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة، عن توقيع عقد تركيب وتطوير الأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة في فندق ومول صلالة جاردنز في سلطنة عمان، وفقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية المستخدمة في مراقبة وإدرة المباني لتقديم خدمات أمنية عالية الاحترافية بما يتوافق مع المعايير والقوانين العالمية والمحلية المنظمة لسوق خدمات الأمن والحراسة.

ويأتي توقيع العقد الجديد ضمن خطة الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في التوسع بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. كما أوضحت الشركة في بيان صحافي، أن العقد الجديد يوفر آخر إصدارات التكنولوجيا الأحدث في العالم والمتخصصة بمراقبة المواقع بشكل آلى بالكامل دون تدخل العنصر البشري، وسيتم تزويدهم بأجهزة تتبع دقيقة للغاية ورفع الحواجز الأمنية مع إمكانية دفع التذاكر الكترونياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وتم تزويد المركز بكاميرات عالية الجودة ونظام تسجيل فيديو متخصص.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تفعيل نظام إصدار التذاكر لمواقف السيارات (PTS) الذي ستقوم UFM أيضًا بتركيبه في مواقف صلالة جاردنز مول، بحيث تتم عملية الدخول والخروج بناءً على قراءة لوحة السيارة.

وفي هذا السياق أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) أحمد الكندري، عن سعادته بتوقيع عقد الخدمات الأمنية في سلطنة عُمان، حيث أكد ان العقد يؤهل الشركة لتصبح ضمن الشركات الأكبر في المنطقة التي تقدم الخدمات الأمنية بشكل إلكتروني متكامل دون الاعتماد على العنصر البشري.

وأشار الكندري إلى أن الأجهزة المستخدمة ستزودنا بتقارير دقيقة حول عدد السيارات والزوار للفندق والمول التجاري، مشيرا إلى أن برامج المراقبة الحديثة من شأنها توفير الكلفة المالية العالية.

