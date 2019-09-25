آخر النهار

أعربت إيمان العاصي عن تفاؤلها بمسلسلها الجديد (مملكة إبليس) المقرر عرضه قريبا، مشيرة إلى أن الأحداث في المسلسل تعتمد على أكثر من بطل مع وجود شخصيات رئيسية أكثر مما يتواجد في العادة في الأعمال الدرامية.

وقالت العاصي - في تصريحات صحفية - إنها انتهت من تصوير مشاهدها وتنتظر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل.

وأضافت أن شخصيتها في المسلسل ستكون مفاجأة للجمهور، حيث تجسد شخصية تدعى (داليدا) ضمن الأحداث وتعتبرها الأقرب إلى قلبها، وهو دور لم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنها تنتظر رد فعل الجمهور.

