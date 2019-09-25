آخر النهار

أكد الفنان المخرج عبدالله التركماني ان مسرحية «عضة» ستفتتح عروض مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية. الذي افتتح دورته الرابعة مساء امس على صالة مسرح كيفان. والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

وأشار المخرج التركماني الى ان مسرحية «عضة» مقتبسة عن قصة «الحرباء» للكاتب الروسي انطوان تشيخوف. وقامت باعدادها الكاتبة والاعلامية حبيبة العبدالله . والمسرحية من تقديم فرقة المسرح الكويتي. وستقدم اعتبارا من مساء اليوم الاربعاء ويوم غد الخميس على صالة مسرح كيفان. في تمام الساعة الثامنة مساء. وهي اول عروض مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية التي ستتواصل في الفترة من 24 سبتمبر ولغاية 3 اكتوبر 2019 وعن العمل الجديد قال الفنان المخرج عبدالله التركماني:

بعد النجاح الذي حصدته مسرحية «عطسة» لفرقة المسرح الكويتي. جاءت فكرة مسرحية «عضة «والتي تطلبت الكثير من الوقت من اجل اعدادها وبلورة مضامينها التى تذهب الى الكشف عن معاناة الانسان البسيط وسط مجتمع مشبع بالالم والمغالطات. والمسرحية تمزج بين الكوميديا السوداء والاسقاطات. ويشارك بها عدد متميز من نجوم الفرقة ومنهم الفنانون محمد عاشور وخالد الثويني ومشعل العيدان ومصطفى محمود وحسين بهمن . مساعد المخرج زينب خان والديكور والازياء محمد الربيعان والموسيقى والموثرات الصوتية محمد القديري ومهندس الاضاءة عبدالله النصار وادارة الانتاج المقداد ابراهيم وعلي الدشتي والاشراف العام مهدي السلمان.

وعن المهرجان قال المخرج الفنان عبدالله التركماني:

اولا اثمن دعم ورعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. الذي يمثل الحاضنة الاساسية للانشطة الثقافية والفنية على حد سواء. كما ابارك جهودهم في خلق فضاءات اضافية لصناع المسرح في دولة الكويت . فبعد الحضور المتميز لمهرجان الكويت المسرحي . يأتي مهرجان الليالي المسرحية الذي بات موعدا اضافيا يحرص صناع المسرح في كويتنا الغالية على تقديم نتاجاته في اطار من الكوميديا التي تذهب الى مناطق ونتاجات تختلف شكلا ومضمونا عن كل ما هو سائد. ويمثل المهرجان دعوة للاكتشاف على صعيد الكتاب والمخرجين وايضا النجوم الشباب الذين راحوا يحلقون بعيدا مبشرين بجيل جديد من الفنانين الكوميديين. كما اثمن ايضا مبادرات فرقة المسرح الكويتي بالتاكيد على اهمية ودور جيل الشباب الذي بات اليوم احد الرهانات الاساسية لهذه الفرقة التي راحت تحتل موقعها وباتت خير سفير للمسرح في الكويت الى جمهور المسرح في العالم العربي.

وفي ختام تصريحه قال الفنان عبدالله التركماني: انها دعوة لاهل المسرح وعشاقه للاستمتاع والتأمل في عرض «عضة الذي أراه به احدى التجارب المسرحية الاضافية في رصيدي الفني.

