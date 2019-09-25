آخر النهار

أعلنت الإعلامية ومذيعة قناة فنون السابقة ولاء أبل عن عودتها لممارسة نشاطها الإعلامي بعد توقف أكثر من عشر سنوات تفرغت خلالها لدراسة الاعلام كتخصص بهدف الارتقاء بتحصيلها العلمي والأكاديمي، وجاءت باكورة عودتها من خلال تصديها لتقديم الحفل الغنائي الذي أحيته الفنانة بلقيس احمد فتحي أول من أمس ونظمته احدى الجهات الرسمية.

وقالت أبل بأنها سعيدة جدا للقيام بمهمة تقديم حفل الفنانة بلقيس في الكويت خصوصا وأنها تعتبر من الأسماء المهمة في عالم الأغنية الخليجية والعربية وهي عودة موفقة بالنسبة لي لممارسة نشاطي الإعلامي خصوصا وأنني لم أشعر بأي رهبة من مواجهة الجمهور.

وأكدت بأنها مؤمنة بالمذيع الشامل الذي يستطيع أن يخدم المجال الإعلامي من أي زاوية وان كانت تميل نوعا ما الى البرامج المنوعة التي بدأتها في العام 2007 وتحديدا من خلال برنامج «ساعة لقلبك» الذي قدمته على شاشة قناة فنون. وأوضحت بأنها تلقت أكثر من عرض جاد لأكثر من محطة تلفزيونية محلية لكنها ما تزال قيد الدراسة كونها تريد أن تكون عودتها عودة مستحقة تتناسب مع طموحها وايضا تتماشى مع ثقافتها كمذيعة ترتكز على مخزون فكري وعلمي وأكاديمي في مجال الإعلام.

