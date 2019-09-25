آخر النهار

يمثل سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» واحدة من أهم المنصات الخاصة بصناعة الترفيه في العالم.

وإذا كانت مدينة كان جنوب فرنسا تستقبل سنوياً العشرات من المهرجانات والأسواق والتظاهرات في قصر المهرجانات، فإن سوق كان الدولية للتلفزيون، الذي تنظمه، «ريد ميديوم» يمثل الملتقى الأهم، لصناعة التلفزيون والترفيه بشكل عام.

لقد استطاع هذا الملتقى، ان يذهب بعيداً، وان يحقق حضوره كموعد اساسي لصناع الانتاج التلفزيوني في انحاء المعمورة، والذين يشدون رحالهم في كل عام الى تلك المدينة الساحرة، بشواطئها لرصد كل ما هو جديد ومتميز.. ومبهر من نتاجات التلفزيون.

ما أحوج مديري التلفزيونات الرسمية والخاصة، في دول المنطقة لان يحطوا الرحال هناك للتواصل والحوار والاطلاع على جديد الحرفة والبحث بين ذلك الكم الكبير من احدث النتاجات عن احتياجاتهم ومن قبلها احتياجات المشاهد الخليجي.. والعربي.. على حد سواء.

ان سوق كان الدولية للتلفزيون، ليس مجرد مهرجان.. بل هو موعد مع الابداع وموعد مع المبدعين في كافة احداثيات صناعة الترفيه الفني.

وعلى المحبة نلتقي

