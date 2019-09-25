آخر النهار

تستعد مراكش لاستضافة الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المقرر ة في الفترة بين 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2019.

الدورة ستحتفل كسابقاتها بفنانين وبأفلام من جميع أنحاء العالم لتشكل بذلك لقاء مهما وشعبياً للسينما العالمية. بمناسبة هذه النسخة الجديدة، يواصل المهرجان أحد تقاليده، التي بدأت في 2004 لتكريم السينما العالمية من خلال تسليط الضوء على بلد معين وتعبير سينمائي فريدين.

هذه السنة، يكرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش السينما الأسترالية التي تعتبر واحدة من أقدم السينمات في العالم، إذ أنتجت أول فيلم روائي طويل في التاريخ. ولديها العديد من الأعمال الرائعة التي جالت جميع أنحاء العالم، مثل «داد كالم» و«موغييل» و«بالروم دانس» و«أنيمال كينغدام»، بالإضافة إلى أفلام حققت نجاحا مبهرا في شباك التذاكر مثل «ماد ماكس» و«كروكوديل داندي» على سبيل المثال لا الحصر.

كما أن المناظر الطبيعية للسينما الأسترالية موجودة بقوة في العديد من الإنتاجات العالمية. أماكن ملهمة، ذات روح وحضور قوي على الشاشة، مثل آيرز روك الأسطورية، والصحارى المليئة بالحياة التي لا نهاية لها، والغابات الغامضة والموحشة.

