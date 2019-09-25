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اكدت الاعلامية منية الحجي

لـ «النهار» بان تواجدها واستمراراها في تقديم «صباح الخير ياكويت» ينم عن علاقة وطيدة وعميقة مع البرنامج خاصة انها دشنت السنة الخامسة كونه برنامجاً متواصلاً وانها وجدت نفسها في هذا المكان كونها تقدم البرامج الصباحية منذ مدة طويلة وهذا الامر ينطبق على حسب قولها في البرامج الاذاعية .

وبسؤالها عن ان المشاركة في تلك النوعية من البرامج تعد صعبة فاجابت قائلة : هي فعلا صعبة بحكم الوقت ولكن اعتدت على تلك النوعية من البرامج التي تكون صباحية مع انها فيها التزام والتواجد المبكر والمسؤلية فيها اكثر على المذيع من البرامج الاخرى ولكن مع حب العمل والمتابعة والواسعه من المشاهدين تجعلني اصر على ان استكمل واتواجد منذ الفجر وتأقلمت مع الامر تماما وتصعب العملية على المذيع الذي يكون معتادا على البرامج الغير صباحية والتي تكون مابعد تلك الفترة.

وعن التنسيق بين البرامج الاذاعية و التلفزيونية قالت : التنسيق بينها تكون من مسؤولية المذيع نفسه على التنسيق بين تلك البرامج وان كانت في نفس المحطة عليه ان يبعد على التكرار بحيث يبحث عن الجديد والمختلف ويلامس شريحة مختلفة وليس شريحة معينة بحد ذاتها واعتقد من ذكاء المذيع ان ينسق برامجه بين التلفزيون والاذاعة وايضا المادة التي تعرض يجب ان تكون مناسبة وايضا الوقت الذي يظهر به بحيث ان الاختيارات جدا واسعة في وزارة الاعلام سواء في الاذاعة او التلفزيون والمذيع الذكي يعرف اين يكون متواجداً وفي المكان الصحيح .

واما عن المواصفات المعينة التي يجب ان تتوافر في المذيعة اجابت : كل مهنة تتطلب مواصفات خاصة فما بالك في المهنة الاعلامية التي تتطلب منك الظهور على شريحة كبيرة من المشاهدين مع العلم ان ارضائهم جميعا صعب ولكن يجب ان نظهر بصور مرضية على الاقل وهذا يتطلب ثقافة معينة واطلالة معينة وكلام معين والظهور بشكل مقبول وبلهجة بيضاء واضحة وان يكون ملما في كل موضوع كما ان التحضير جدا مهم للمذيع ومن الشخص الذي يقابله وكيفية الارتجال في حالة حصول مشكلة على الهواء بحيث اذا كانت هناك اجابة غير مناسبة من الضيف وان يكون هناك التزام في المحاذير الموجودة في ظل ان المذيع يمثل جهازاً حكومياً ومن الذكاء ان توفر تلك الشروط لان تخدم صورة المذيع التي يظهر بها امام المشاهدين او المستمعين والمطلوب من المذيع ان يكون على قدر المسئولية التي تعتبر مسئولية كبيرة وثقيلة وهناك محاذير معروفة عالمية وموجودة في جميع اجهزة العالم الاعلامية وعندما يعرف المذيع او المذيعة مقياس المسئولية التي تقع عليه في هذا المكان الحساس فسوف يضبط نفسه وطريقة كلامه وحتى طريقة اللبس.

وبسؤاله اين ترى نفسها في البرامج «اللايف» او «التسجيلية» قالت : ارى نفسي في البرامج التي تبث على الهواء مباشرة اكثر بحيث احس نفسي انني موجودة من الجمهور اكثر واحس ايضا ان الكلمة عندما تقال مثل الرصاصة تصيب في مقتل وبالتالي يجب ان تكون تلك الكلمة صحيحة وان يكون الذهن حاضرا ومتوقدا على الهواء والبرنامج التسجيلي جميل ويخدم بعض النوعيات من البرامج ولكن ليس مثل «اللايف».

واما عن رأيها في حال عرض عليها المشاركة في برنامج تضم عدة مذيعات قالت : مسالة وجود مجموعة من المذيعات يقدمون برنامج يجب ان تكون تلك النوعية من البرامج هي «الحوارية» ويتم من خلالها طرح لموضوع يبرز عدة وجهات نظر حتى يكون هناك حوار متجانس وايضا تتطلب من المذيعين المشاركين في تلك النوعية البرامج ان يكون بينهم تكافؤ في الثقافة والحضور والعمر والشكل وان لايكون بينهم تفاوت وهي برامج صعبه على رئيس العمل الذي يجب ان يكون اختياره موفقا للمذيعين المشاركين.

واما على حرصها ان تضع لمساتها في البرامج التي تقدمها قالت : احرص دائما على ان اضع لمساتي ولا احب ان اتقيد مع احترامي الشديد للمعدين ولكن احب ان اضيف لمسات معينة ويكون لدي حضوري الخاص واحب ان يكون لدي وضع معين وهذا الامر ينطبق اكثر في البرامج الاذاعية يكون هناك متسع للمذيع وبالتنسيق مع المعد الذي يجب ان يعطي المساحة للمذيع ويستغلها بشكل ايجابي.

