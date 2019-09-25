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أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور بدر الدويش ان مهرجان القرين الثقافي الذى ينظمة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب سيكرم الشاعر الغنائي القدير يوسف ناصر عن مشواره وبصماته الفنية الخالدة في ضمير ووجدان الاغنية الكويتية والخليجية.

وقال الدكتور بدر الدويش ان الشاعر الغنائي يوسف ناصر شاعر يعتبر من مؤسسي الأغنية الكويتية. وقد استطاع عبر مشواره الفني الطويل ان يرسخ بصمته كاحد القامات الفنية الشامخة في مسيرة الاغنية الكويتية عبر اجيالها.

وتابع الدويش قائلا : يملك الفنان يوسف ناصر موهبة شعرية فذة جعلته في طليعة شعراء الأغنية الكويتية، له سجلّ حافل بالأغنيات الناجحة بأصوات مطربين في الكويت والخليج والجزيرة العربية، سواء الكبار أو الشباب، وتميّزت أشعاره بحلاوة الكلمة الصادقة التي تخترق الوجدان وتجذب المستمعين بأسلوبه الخاص ومفرداته الراقية. وقد أثرى المكتبة الإذاعية الكويتية بأغنيات رائعة، وقدم ثلاثة دواوين شعرية هي: «عذاري»، «رشف العطاشا»، و«أطياف عذاري».

وقال الامين العام المساعد لقطاع الفنون: تعود الانطلاقة الحقيقية للشاعر يوسف ناصر الى مرحلة بين أوائل السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، عندما التقى الثلاثي عبد الرحمن البعيجان ويوسف ناصر وعبد الكريم عبد القادر، حينها كان يجمعهم مجلس واحد تسوده الألفة والتقارب الروحي والبساطة والحميمية، وكان التنافس الشريف في الوسط الفني على أشده. قدم يوسف ناصر أروع ما كتبه وحلّق بعيداً في إبداعاته وبلغ قمة النضوج، فأثرى الساحة الفنية بأغان جميلة مثل: «تعيش وتسلم»، «بالهون عليه بالهون»، «جاني يتشكى»، «ما نسيناه»، «وين مرساك»، «غاب بدري»، و«الفرحة طابت» وغيرها من النتاجات التى راح من خلالها يتعاون مع جميع نجوم الاغنية في الكويت ودول مجلس التعاون ليتم ترسيخه كواحد من اهم شعراء الاغنية في المنطقة.

هذا وكان الامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور بدر الدويش قد استقبل في مكتبه صباح امس الثلاثاء الشاعر القدير يوسف ناصر والموسيقار الفنان الدكتور احمد حمدان.

