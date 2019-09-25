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لم يتردد الفنان نبيل شعيل من إبداء وجهة نظره بكل صراحة وأجاب على كافة الأسئلة الموجهة له من قبل مذيعي برنامج «ع السيف» الذي يعرض على الهواء مباشرة على قناة AtV ويخرجه محمد عز الدين، نبض الكويت أو بلبل الخليج كما يحلو لجمهوره وصفه ظهر بأريحية تامة على الرغم من حساسية بعض الأسئلة وإحراجها إلا أنه تمكن كعادته من إيصال رسالته ورأيه من دون تجريح.

وجدد بوشعيل ثقته بالمطربين والفنانين الشباب سواء من شعراء او ملحنين أو موزعين وقال بأنه يحرص في كل البوم وعمل جديد التعاون معهم لأنهم يمثلون اضافة له كونهم ينتمون الى الجيل الحالي وهم الأقرب الى ما يتطلبه سوق الأغنية وذائقة الجمهور الى جانب اختياراته الرئيسية التي جبل عليها في اختيار اعماله، مشيرا الى انه يثق بالفنان بشار الشطي المتطور دوما كما يتولى الشاعر احمد الصانع الإشراف على اعماله الغنائية.

واستغرب شعيل من وجود بعض الأصوات التي تطالب بمنع الحفلات الغنائية للمطربين العراقيين وقال: «عفوا من ينكر تاريخ وأصالة الفن العراقي ، الأغنية العراقية لها باع طويل لا يمكن تجاهله ، وكل مطرب فنان لم يسيء للكويت أو يتعرض لها مرحباً به وأهلا وسهلا فيه ، أما من أساء أو «غلط» على بلدي «يخسي» يغني فيها. مشيرا الى ان سبق ان طرح اغنية عراقية في البومه الأخير الى جانب أن بعض اغنياته السابقة حملت اللون العراقي مثل اغنية» ما نسيناكم» وغيرها.

وعن جديده كشف الفنان نبيل شعيل بأنه سيطرح اغنية منفردة الاسبوع المقبل بالتعاون مع الملحن السعودي الشهير ناصر الصالح الذي سبق ان تعاونا معا، كما يحضر ومجموعة من المطربين الى طرح أكثر من عمل غنائي مشترك سيقدم «هدية» الى أحد الفنانين المشاهير وقال «انا اعتبر أحد فانزات هذا الفنان وهو يستحق منا هذه الهدية» رافضا الافصاح عن اسمه.كما يستعد بوشعيل وفرقة ميامي لإحياء حفل غنائي الجمعة في أرض المعارض.

ونفى بوشعيل بأن يكون الإنفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية لاسيما في مجال الحفلات الغنائية قد أثر سلبا على سوق الحفلات الغنائية في الكويت وأن الحفلات هنا مستمرة وناجحة والجمهور السعودي يحضرها بقوة.

وردا على تغريدة « مداعبة» من قبل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على كليب للفنان نبيل شعيل رد الأخير: «كانت مداعبة طريفة تفاعل معها الكثير من المطربين منهم راشد الماجد ورابح صقر وغيرهم وسبقتهم الى ذلك ، وفعلا توجد بعض الاغنيات المصورة في السابق رغم بساطتها وعفويتها الا ان كانت مكلفة جدا حيث تجاوز تصوير فيديو كليب سكة سفر في العام 1992 أكثر من خمسين ألف دينار على حسب معلوماتي».

