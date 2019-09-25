دوليه

اختيرت الأميركية ميغان رابينو أفضل لاعبة للمرة الأولى في مسيرتها، بعد قيادتها منتخب بلادها الى لقب كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، حيث نالت أيضا جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعبة في المونديال و»الحذاء الذهبي» لأفضل هدافة.

وقالت رابينو (34 عامًا) «أريد أن أشكر عائلتي وكل أصدقائي وكل المدربين الذين أشرفوا عليّ خاصة هذا العام وخلال الأعوام الأخيرة (...) لقد كان عامًا رائعًا لكرة السيدات، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وفيفا قدما مونديالا رائعا وكان مميزًا أن أكون جزءًا منه». وتحدثت اللاعبة عن القصص التي ألهمتها في كرة القدم مؤخرا ومنها الاساءات العنصرية التي تعرض لها الانكليزي رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

وفازت الأميركية جيل أليس بجائزة أفضل مدرب للسيدات بعد قيادتها منتخب بلادها الى لقب كأس العالم الأخيرة، وأصبحت أول مدرب (ذكر أو أنثى) يفوز بكأس العالم للسيدات في مناسبتين بعد عام 2015.وحازت الهولندية ساري فان فينندال جائزة أفضل حارسة مرمى بعد قيادتها منتخب بلادها الى نهائي كأس العالم حيث اختيرت الأفضل أيضا.

