دوليه

يطمح ريال مدريد إلى تعزيز ثقته أمام ضيفه أوساسونا الذي يلتقيه اليوم في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك قبل دربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل.

ونفض ريال مدريد غبار خسارته المذلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-3 في دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين على مضيفه اشبيلية 1-0 الأحد الماضي، ما خوله تقاسم الصدارة مع أتلتيك بلباو.وقدم ريال مدريد أداء جيدا أفضل من ظهوره أمام النادي الباريسي، ونجح في إسكات منتقديه ولو موقتا، خصوصا مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي أشاد بلاعبيه بقوله: «قدمنا مباراة بمستوى عال جدا وكان ذلك مهما على ملعب صعب امام فريق كان في الصدارة قبل المباراة، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لاننا آمنَّا بقدراتنا وحققنا ما كنا نسعى إليه». وأضاف: «سنلعب مجددا الأربعاء، ولكننا سنستمتع بفوزنا هذه الليلة. جميع المباريات مختلفة ونعرف أن مباراتنا الأربعاء ستكون مختلفة لكننا سنحاول اللعب مثلما فعلنا هذا المساء (الأحد) والبحث عن الفوز منذ البداية». وسيرصد ريال فوزه الثالث تواليا لضمان بقائه في الصدارة وحفاظه على الاقل على فارق النقطتين الذي يفصله عن جاره أتلتيكو قبل مواجهتهما الساخنة السبت، خصوصا أن الأخير تنتظره مباراة سهلة أمام مضيفه ماريوركا السابع عشر اليوم أيضا. فيما يلتقي ليغانيس مع أتلتيك بلباو، وفالنسيا مع خيتافي، على أن تختتم المرحلة غداً بلقاءات إيبار مع إشبيلية، وسلتا فيغو مع إسبانيول، وريال سوسييداد مع ألافيس.

