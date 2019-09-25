دوليه

اختار البرتغالي كريستيانو رونالدو التصويت لثلاثة لاعبين شبان في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، فيما منحه غريمه المتوّج بالجائزة الارجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني. وفي نتائج التصويت التي أماط فيفا اللثام عنها، منح الـ «دون» صوته للمدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت زميله الحالي في يوفنتوس الايطالي والمنتقل من أياكس امستردام، ثم الهولندي الآخر لاعب الوسط فرنكي دي يونغ المنتقل من اياكس الى برشلونة الاسباني والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جرمان.وحصل ميسي على 46% من نقاط ترتيب قادة ومدربي المنتخبات، الصحافيين والجماهير، مقابل 38% للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي بطل أوروبا و36% لرونالدو. في المقابل، صوّت ميسي نجم برشلونة الاسباني للسنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول ثم رونالدو ودي يونغ.

