دوليه

كشف نادي مان يونايتد الانكليزي أن لاعب خط وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيكون بتصرف المدرب النروجي أولي غونار سولسكيار قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال بعد أيام في الدوري الإنكليزي. وقال سولسكيار للموقع الرسمي للنادي «من المرجح أن يخوض بضع دقائق أمام روشدايل» فريق الدرجة الثالثة الذي سيواجه فريق «الشياطين الحمر» في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم. وتابع: «ولكننا نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة أرسنال». وتعرض بوغبا لاصابة في الكاحل في يوليو الماضي أمام ساوثمبتون في الدوري، وغاب عن صفوف يونايتد والمنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-0) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020. وأفاد يونايتد أن مواطن بوغبا، المهاجم أنطوني مارسيال سيغيب أمام روشدايل، إضافة الى مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد لفترة غير محددة بعدما تعرض لإصابة في المحالب الاحد أمام وست هام الذي ألحق بيونايتد هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري الممتاز. ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في الترتيب برصيد ثماني نقاط، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تقدم أرسنال الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفوزه على أستون فيلا 3-2 في المرحلة السادسة.

