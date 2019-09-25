دوليه

افتتح الأهلي والزمالك مشوارهما في الدوري المصري بالفوز على سموحة والاتحاد السكندري على التوالي بنتيجة واحدة هي 1 ـ 0.

في اللقاء الأول تغلب الأهلي على سموحة بهدف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 11.

ويسعى الأهلي لتحقيق بطولة الدوري رقم 42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ولم يقدم الأهلي المستوى المنتظر منه في المباراة التي تأتي بعد فوزه بكأس السوبر على حساب الزمالك قبل أيام.

وسنحت الفرصة الأولى في المباراة للأهلي في الدقيقة 9 بعد عرضية من علي معلول حولها رمضان صبحي برأسية باتجاه المرمى لكن الحارس الهاني سليمان تصدى لها ليتابعها لاعب الأهلي مجددا في أحضان الحارس.

ومرر مروان محسن الكرة إلى رمضان صبحي في الدقيقة 11 لينفرد جناح الأهلي ويسدد الكرة لتمر من فوق الحارس وتتهادى إلى الشباك.

وسدد اللاعب رونالدو وانغا الكرة في الدقيقة 15 من داخل منطقة جزاء الأهلي بعد هجمة مرتدة سريعة تحت ضغط من رامي ربيعة لكن كرة لاعب سموحة ذهبت بعيدة عن مرمى الشناوي.

وأرسل محمد هاني عرضية في الدقيقة 35 إلى منطقة جزاء الأهلي ليحولها مروان محسن برأسية ذهبت سهلة إلى أحضان الحارس قبل أن يسقط مهاجم الأهلي متأثرا بضربة في الوجه ويغادر الملعب على حمالة وينزل بدلا منه النيجيري جونيور أغاي.

وأنقذ احمد الشناوي مرماه من فرصة هدف محقق في الدقيقة 40 بعدما تصدى لتسديدة إسلام جمال ليحولها إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني ضغط سموحة مبكرا بحثا عن هدف التعادل وكاد الأهلي أن يعزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 54 بانطلاقة من أفشة من الجهة اليمنى اختتمها بتمريرة عرضية باتجاه أغاي أمام المرمى لكن الدفاع أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وردت العارضة فرصة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58 بعد تسديدة رائعة من التونسي علي معلول ومرت الدقائق هادئة مع محاولات قليلة للأهلي لتنتهي المباراة بفوز الأخير بهدف نظيف.

بدوره بدأ الزمالك مشواره في الدوري بفوز صعب على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة 5.

ولم يقدم الزمالك أيضا المستوى المنتظر منه خلال المباراة لكنه حقق الأهم وهو حصد النقاط الثلاث.

وافتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 5 بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو خلف الدفاع قابلها مصطفى محمد بتسديدة قوية بيسراه فشل الحارس عماد السيد في التعامل معها لتعلن عن أول أهداف المباراة.

وكان إمام عاشور قريبا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد كرة وصلته على حدود منطقة الجزاء ليتقدم ويسدد كرة علت العارضة بقليل.

وكاد أوكوري أن يسجل التعادل في الدقيقة 21 بعد خطأ كبير من دفاع الزمالك لكنه تأخر في التسديد.

وسيطر الهدوء على أول ربع ساعة في بداية الشوط الثاني ولم يحاول أي فريق المخاطرة هجوميا.

وفي الدقيقة 90+4 كانت الفرصة الأولى والأخيرة للاتحاد لإدراك التعادل قبل نهاية اللقاء بتسديدة ارتطمت بيد محمود علاء داخل منطقة الجزاء لكن الحكم احتسب ركلة ركنية معتبرا أنها غير متعمدة لتنفجر الاحتجاجات.

