دوليه

خضع مروان محسن مهاجم الأهلي المصري لعملية جراحية عاجلة في الوجه أمس بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام سموحة في الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وتلقى مروان ضربة قوية في وجهه خلال مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بهدف نظيف ليخرج من اللقاء محمولا على نقالة. ونقل اللاعب للمستشفى وخضع لأشعة رنين مغناطيسي كشفت عن حاجته لجراحة عاجلة في الوجه ستغيبه عن الملاعب لمدة 5 أسابيع.

وشارك محسن في تشكيلة الأهلي الأساسية خلال مواجهة سموحة قبل أن يتم استبداله والدفع بالنيجيري جونيور أغاي بدلا منه. وصنع مروان هدف المباراة الوحيد بتمريرة رائعة وضعت رمضان صبحي في مواجهة الحارس.

