دوليه

وصلت بعثة الإسماعيلى المصري إلى تونس يوم امس تمهيدا لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الابطال المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكانت مباراة الذهاب أٌقيمت على ستاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الاسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وأعلن الصربي ميودراغ ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي قائمة الفريق لتلك الرحلة. وضمت القائمة محمد مجدي ومحمد فوزي ومحمود عبدالمنصف ومحمد مجدي الجمل وباهر المحمدي ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمود دونغا وأحمد مدبولي وهمام طارق وعبدالرحمن مجدي ووجيه عبدالحكيم وبيكيتي سيلفا ومحمد حمدي زكي ومحمد الشامي وشيلونغو.

