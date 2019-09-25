دوليه

توج المنتخب الايراني بلقب بطولة آسيا للكرة الطائرة في نسختها العشرين للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على نظيره الاسترالي 3-0 في المباراة النهائية التي جرت أخيرا في الصالة المغلقة بمجمع «آزادي» الرياضي بطهران.

وفي هذه المباراة ثأرت ايران لخسارتها في الدور الاول امام استراليا وقدمت عرضا رائعا كللته بالفوز بثلاثة اشواط بواقع: 25-14، 25-17، 25-21 وبالتالي التتويج بالبطولة.

وكانت ايران فازت في الدور الاول على قطر 3-0 وسريلانكا 3-0 وخسرت امام استراليا 3-1 .وفي الدور الثاني فازت ايران على الصين 3-0 ثم الهند 3-0.

وفي الدور ربع النهائي فازت ايران على تايوان 3-0 ومن ثم على كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي 3-1 .

يذكر ان المنتخبات الثمانية المتاهلة الى الدور ربع النهائي في البطولة تاهلت الى التصفيات الاولمبية التي ستجري في الصين بعد عدة اشهر ليتاهل الفائز فيها الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وكانت ايران فازت بالبطولة مرتين عامي 2011 و2013 وحازت مركز الوصافة مرتين والمركز الثالث مرة واحدة.

