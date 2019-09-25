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حقق الفريق الكويتي للزوارق السريعة والمكون من المتسابقين الدوليين بدر الدوسري وأحمد أبل والفني عادل الشريدة المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة أوروبا 2019 لسباقات القدرة والتحمل والتي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في مدينة سانكسينكسو الاسبانية بمشاركة نخبة كبيرة من المتسابقين الدوليين.وأهدى رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم ،مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من أعضاء الفريق وحرصه على استكمال مشوار التميز في مشاركاته الدولية.

