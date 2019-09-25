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شهدت حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات اول من امس أعمال اليوم الأول من الدورة التدريبية في رياضة السيارات التي ينظمها النادي الدولي الكويتي للسيارات «KT» ومدينة الكويت لرياضة المحركات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» ضمن برنامج تدريب المراقبين «المارشلز» في رياضة السيارات في الكويت حيث تستمر الدورة لمدة أربعة أيام.

وشارك في الدورة 120 من المارشلز الذين أبدوا الكثير من التفاعل مع المدربين المحترفين المبعوثين من الاتحاد الدولي للسيارات.

وحضر الدورة عيسى حمزة الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات الذي ألقى كلمة خلال اعمال اليوم الاول أعرب فيها عن شكره وتقديره للمتدربين على حضورهم واهتمامهم بتنفيذ لوائح الاتحاد الدولي للسيارات عن طريق هذه الدورة التدريبية وخاصة لوائح السلامة على حلبات السباق ، كما أبلغهم تحيات رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود الذي أبدى إعجابه الشديد بمدينة الكويت لرياضة المحركات وحرصه على تطوير رياضة السيارات في الكويت.

وكان جان تود زار مدينة الكويت لرياضة المحركات أثناء انعقاد المؤتمر الإقليمي لأندية السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في الكويت في شهر فبراير من هذا العام بتنظيم من النادي الدولي الكويتي للسيارات.

كما أوصل حمزة للمتدربين تحيات عماد بوخمسين رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي للسيارات وتمنياته لهم بالتوفيق.

بدوره القى ستيف فيوليتا المدير التنفيذي لمدينة الكويت لرياضة المحركات كلمة حيث رحب بالمشاركين في هذه الدورة وشرح لهم أهمية دور المارشلز في تنظيم سباقات رياضة السيارات على الحلبات للحفاظ على سلامة المتسابقين والجمهور، كما عبر عن شكره وتقديره لكل من النادي الدولي الكويتي للسيارات والاتحاد الدولي للسيارات على مساهمتهم في إقامة هذه الدورة .

ويتألف طاقم المدربين المبعوثين من قبل الاتحاد الدولي للسيارات من كل من جوردون ميليس وألن روك وتانيا كوتسينكو من منظمة الإمارات لرياضة السيارات وثلاثتهم من منظمي سباق «الفورمولا 1» على حلبة ياس مارينا في أبو ظبي وكذلك هاني شعبان من النادي اللبناني للسيارات، وجميع هؤلاء المدربين من أصحاب الخبرة في تنظيم سباقات السيارات ومدربين معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للسيارات حيث قدموا العديد من الدورات التدريبية في العديد من دول العالم .

وستعقد غداً دورة متقدمة مخصصة للحكام ومديري السباق حيث سيتم تدريبهم على قواعد التحكيم وإدارة السباقات حسب اللوائح الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

