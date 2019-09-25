مال وأعمال

أوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن نماذج العقود المعدلة في شركة نفط الكويت التي تمت في ديسمبر 2013 خالية من شرط التحكيم الدولي ومشتملة على حكم صريح يقضي بفض النزاعات القانونية عن طريق المحاكم الكويتية حصرياً حتى درجت الشركة على طرح مناقصاتها وعقودها كافة وفقاً لهذه النماذج ولا يوجد من بينها تبعاً لذلك أي عقد يتضمن شرطاً للتحكيم أو ألحق به مشارطة تحكيم في أي صورة كانت.

وأشار الوزير الفاضل في رده على سؤال برلماني حول جدوى استفادة الكويت من محطة تعزيز الغاز البالغ كلفتها 139 مليون دينار بالقول إن إنشاء محطة تعزيز الغاز بوصفه الخيار الأقل كلفة والأفضل من ناحية التشغيل والصيانة، والتي قضت بانشاء المحطة والتي عرفت بالمحطة 180 لتعزيز وصول الغاز إلى المحطات سالفة الذكر بمستوى الضغوط من قبل الوزارة وذلك بعد أن حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة وفقاً للنظم والقوانين واللوائح السارية.

وأضاف الوزير الفاضل أن المشروع بحكم كونه منفذاً لمصلحة وزارة الكهرباء والماء، فإن جدواه الاقتصادية مفترضة لكونه مدرجاً ضمن الخطة الانمائية للدولة ولا يلزمه تبعاً لذلك إجراء دراسة جدوى اقتصادية بشأنه من قبل الشركة مجدداً وذلك حسبما يجرى العمل لدى الشركة وفقاً لما هو مقرر بهذا الشأن.

وحول الغرامات التي تم فرضها على المقاول بعد انتهاء التمديد من 2014 وحتى 2018، قال الفاضل إنه جرى فعلاً فرض غرامات تأخير المقررة على المقاول وفقاً لشروط وأحكام العقد المبرم معه لهذا الغرض وتجنيبها من مستحقات المقاول لدى شركة نفط الكويت.

وأشار إلى أن الأوامر التغييرية تأتي بحسب الأصل لعلاج التغييرات التي طرأت على المشروع ومواجهة الظروف والمستجدات المصاحبة، موضحاً أن محكمة لندن للنزاعات الدولية أصدرت حكماً في 17 أغسطس عام 2018 يقضي بتغريم المقاول 7.5 ملايين دولار بعد تقديمه طلباً لمحكمة التحكيم التجاري بقيمة 843 مليون دينار، حيث قدرت المحكمة قيمة دعم الأنابيب محل النزاع بحوالي 1.1 مليون دينار.

