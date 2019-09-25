مال وأعمال

انهت البورصة أمس على ارتفاع المؤشر العام 5?5 نقاط ليبلغ مستوى 5734?3 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?1 %. وبلغت كميات تداولات المؤشر 122?4 مليون سهم تمت من خلال 6068 صفقة نقدية بقيمة 32?2 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2?6 نقطة ليصل إلى مستوى 4701?2 نقطة بنسبة 0?06 % من خلال كمية أسهم بلغت 54?14 مليون سهم تمت عبر 2391 صفقة نقدية بقيمة 4?2 ملايين دينار . كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9?5 نقاط ليصل إلى مستوى 6263?2 نقطة بنسبة 0?15 % من خلال كمية أسهم بلغت 98?2 مليون سهم تمت عبر 3677 صفقة بقيمة 27?9 مليون دينار .

