مال وأعمال

دعا المدير العام والشريك لشركة نيوبيري للاستشارات د. عصام الطواري، إلى ضرورة تبني الشركات الكويتية الاحتياطيات في حفظ المعلومات والبيانات في جهات خارج مبني الشركات بهدف حفظ البيانات والأصول وما يتعلق بها من اجراءات ورقية وجميع بيانات وملكيات المساهمين وذلك للتحوط من أحداث طارئة مبيناً أن التعامل مع الأزمات يتطلب خططاً واستراتيجيات وبدائل لحفظ المعلومات عبر مقارات بديلة.

واضاف الطواري في تصريح خاص لـ «النهار»: ان القطاع المالي يتعامل مع وثائق ومعلومات وتعد تلك المستندات مهمة للشركات والمؤسسات ما يتطلب ضرورة تخزينها في مواقع أمنة وموثق عنها بدائل للحفظ حتى يمكن تأمينها وسلامتها في ظل الأزمات والاحداث الجيوسياسية لافتاً إلى أن اخذ الاحتياطات يبنى على ثلاث اسس رئيسة توفير بدائل ومقار لحفظ المستندات والثاني اخذ الاحتياطات في تنويع الاستثمارات من مخاطر الأوضاع السياسية، والثالث تخصيص هامش ربح احتياطي لمواجهة المخاطر.

وقال الطواري: يحدث في أوقات الحروب والأزمات، هاجس لدى المستثمرين حيث يجبن رأس المال ويفضل المستثمرون الاحتفاظ بالكاش أو النقد لمواجهة المخاطر المحتملة منوهاً إلى أن هناك استراتيجيات يستطيع من خلالها المستثمرون استثمار ثرواتهم وقت الأزمات بعيدا عن الاحتفاظ بالسيولة «الكاش» لافتاً إلى أن الكاش من العملة (النقد) من أسوأ الأصول في وقت الحروب والأزمات، حيث أن عملة الدولة المنهزمة أو المغزوة ستنتهى وتظهر عملة جديدة وحتى لو بقيت فإن القوة الشرائية للعملة ستضعف بشكل كبير. وتابع إن الذهب ليس الاستثمار الأمثل في أوقات الحروب والأزمات. في حالة الحاجة إلى سيولة أو كاش، ستضطر إلى بيع الذهب أو مبادلته ببعض الخدمات والسلع التي قد تكون أقل ثمناً منه. إضافة إلى أن ثمن تخزين وحفظ ونقل الذهب مكلف وقد يكون عرضة للسرقة أو التزوير مؤكداً أن إحدى أفضل وسائل تخزين

الثروة هي شراء الأراضي وخاصة الزراعية منها أثناء الحروب والأزمات.

