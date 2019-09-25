مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية عن انخفاض حجم صادرات النفط الخام الكويتي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.94 % على أساس سنوي. وأشارت الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط «جودي»، أن حجم صادرات الكويت النفطية خلال السبعة أشهر الأولى من 2019 نحو 428.29 مليون برميل، مقارنة بـ432.37 مليون برميل في الفترة المناظرة من 2018.

وعلى مستوى شهر يوليو السابق فقد بلغ المتوسط اليومي لصادرات النفط الخام الكويتي 1.991 مليون برميل يومياً، مقابل 2.029 مليون برميل يومياً في الشهر المناظر من 2018، بتراجع سنوي 1.87 %. وسجل المتوسط الشهري لصادرات الكويت النفطية خلال الفترة من مطلع يناير 2019 وحتى يوليو السابق 61.18 مليون برميل، مقابل 61.77 مليون برميل متوسط للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 0.96 %.

إنتاج الكويت

وأظهر المسح تراجع حجم الإنتاج النفطي لدولة الكويت في السبعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 1 % على أساس سنوي. وسجل إنتاج الكويت النفطي في تلك الفترة 570.24 مليون برميل، مقارنة بـ 576.02 مليون برميل للسبعة الأشهر الأولى من 2018.

وخلال يوليو السابق، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام الكويتي 2.652 مليون برميل بتراجع 2.29 بالمائة، مقارنة بـ2.800 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي. وبلغ المتوسط الشهري لإنتاج الكويت في الفترة من يناير 2019 وحتى يوليو السابق نحو 81.46 مليون برميل، مقارنة بـ 82.29 مليون برميل بالفترة المماثلة من العام الماضي. يذكر أن الكويت تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم يصل لـ 101.5 مليار برميل، بحسب تقارير سابقة. ويعتمد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيس لنحو 80 % من الإيرادات الحكومية، ويسهم النفط بأكثر من 50 % للناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل نحو 95 % من الصادرات.

