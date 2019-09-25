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ودع الكويت البطولة العربية للأندية الأبطال على كأس الملك محمد السادس بأقسى طريقة ممكنة بعد خسارته أمام مضيفه الشرطة العراقي 0-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد كربلاء الدولي ضمن اياب دور الـ 32 من المسابقة. ولم يستفد الأبيض من أفضلية فوزه بلقاء الذهاب 3-1، كما لم يقدم ما يشفع له للاستمرار في البطولة بعد أن قدم عرضاً سيئاً افتقد التنظيم وغابت عنه الروح، وافتقر الى التكتيك المناسب. وكان من الممكن أن يستمر الكويت في البطولة لولا الهدف المتأخر الذي سجله البديل الكونغولي موبوكو جونيور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لكنه بالتأكيد لم يكن الطرف الافضل في مباراة الأول من أمس، ولا حتى في مباراة الذهاب التي أنهاها لصالحه.

صحيح أن الفريق العراقي تأهل بفضل تسجيله هدفاً خارج الديار، وصحيح أن مجموع نتيجتي المباراة التعادل 3-3، لكن الصورة التي ظهر عليها بطل الدوري الكويتي في المواسم الثلاثة الأخيرة والمسيطر على معظم البطولات المحلية لم تكن مرضية اطلاقاً، ولا تعبر عن شخصية «الفريق الكبير».

الدقائق التسعون التي تابعها حوالي 10 آلاف مشجع عراقي على ستاد كربلاء، جاءت على وتيرة وحيدة، هجوم متواصل من الشرطة يقابله دفاع كويتي وتألق للحارس حميد القلاف، دون وجود اسلوب هجومي واضح رغم وجود أسماء مميزة مثل فيصل زايد ويوسف ناصر والكولومبي دييغو كالديرون وعبدالله البريكي والفرنسي عبدول سيسوكو، وحتى بعد نزول العاجي جمعة سعيد في الشوط الثاني لم يتحسن الوضع كثيراً رغم المجهود الواضح للأخير.

الشرطة كان يمكنه الخروج خاسراً بفارق هدف واحد في مباراة الذهاب لو سجل علاء عبدالزهرة ركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع، كما كان قادراً على تسجيل أكثر من 5 أهداف في مباراة الأول من أمس لو أحسن مهاجمو الفريق استغلال الفرص التي سنحت لهم خصوصاً رأس الحربة علي يوسف الذي كان يمكنه تسجيل 3 أهداف.

في المقابل، لم يحرك السوري حسام السيد مدرب الكويت ساكناً، واستمر الفريق بنفس طريقة اللعب رغم التغييرات التي أجراها باشراك سامي الصانع بدلاً من عبدالله البريكي وجمعة سعيد بدلاً من فيصل زايد، وأخيراً يوسف الخبيزي مكان يوسف ناصر. والغريب أن لاعبي الأبيض كانوا ينتظرون صافرة النهاية مع بعض المحاولات لاضاعة الوقت، دون السعي الى تسجيل هدف كان سيحدث فارقاً كبيراً وسيؤثر بلا شك على معنويات الفريق العراقي.

