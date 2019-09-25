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اصدر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة محمد الجبري قرارا بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار وليد بن ناصر (وكيل محكمة الاستئناف) وعضوية كل من: ناصر الأثري (مستشار بمحكمة الاستئناف) ود. عمر المسعود (مستشار بمحكمة الاستئناف) وفهد العتيبي (مستشار بمحكمة الاستئناف) ود. علي الحصيان (استاذ القانون بكلية الحقوق) ود. عبدالوهاب صادق (استاذ القانون بكلية الحقوق) والمحامي محمد المطوع.

ويتولى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم (87) لسنة 2017 ومنها: وضع النظام الاساس لهيئة التحكيم والاجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية لها، والاشراف على السير الاداري والمالي لهيئة التحكيم، واعداد جداول المحكمين، وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية والادارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي، إلى جانب الاختصاصات الأخرى المحددة

لمجلس الادارة بالنظام الاساس لهيئة التحكيم.

ويضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم لائحة داخلية منظمة لعمله وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية واختيار نائب الرئيس.

