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يطمح الفحيحيل والجهراء الى تعويض خسارتيهما في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى وذلك عندما يستقبل الأول ضيفه برقان على ستاد نايف الدبوس، ويلتقي الثاني مع الصليبخات على ملعب ناصر العصيمي ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وخسر الفحيحيل مباراته الأولى أمام الصليبخات بهدفين دون رد في الظهور الاول للفريق مع مدربه الوطني ظاهر العدواني القادم من النصر، ويسعى الفحيحيل الهابط من الدرجة الممتازة الى تحقيق فوزه الأول من أجل البقاء قريباً من المنافسة خصوصاً أن الفريق يضع نصب عينيه العودة المبكرة الى دوري الأضواء. بدوره يتطلع برقان الذي يقوده المدرب الوطني ماهر الشمري الى بداية قوية بعد غيابه عن الجولة الأولى، وهي ميزة ينبغي أن يستغلها المدرب بعد أن شاهد منافسه وعرف نقاط الضعف والقوة لديه.

ويتشابه وضع الفحيحيل مع الجهراء الهابط هو الآخر من الدرجة الممتازة والذي يريد استعادة توازنه على حساب منافسه الصليبخات صاحب البداية القوية بقيادة مدربه الوطني أنور يعقوب. وقدم الصليبخات مستويات قوية منذ تولي يعقوب المهمة ونافس على بطاقتي الصعود الموسم الماضي حتى الجولات الأخيرة.

أما الجهراء الذي أقال مدربه «المؤقت» أحمد عبدالكريم وأسند المهمة الى محمد المشعان فان بدايته كانت مخيبة جداً بعد أن خسر أمام خيطان 1-2 في الجولة الأولى، وهو يسعى اليوم لتسجيل الفوز الأول وعرقلة الصليبخات الباحث عن الصدارة.

