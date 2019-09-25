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قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل الجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي كان من المقرر اقامة منافساتها ايام 1 و2 و3 اكتوبر المقبل لتقام بعد «DAY FIFA».

وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات، سالم سعدون ان هذا القرار جاء استجابة لطلب من اللجنة الفنية بالاتحاد، وذلك لاتاحة الفرصة امام المنتخب الوطني الأول للاستعداد للمواجهة المهمة التي تجمعه بنظيره الأردني في العاصمة عمان يوم 15 أكتوبر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وأكد سعدون أن قرار التأجيل جاء في اطار دعم «الأزرق» وتحقيقاً للمصلحة العامة للكرة الكويتية، موضحاً بأن المنتخب سيغادر الى العاصمة الاردنية عمان في الثالث من أكتوبر المقبل، ومتمنياً التوفيق للفريق في مهمته المقبلة.

وكشف نائب رئيس لجنة المسابقات عن اقامة الجولة الاولى من منافسات مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية في نفس موعد اقامة الجولة المؤجلة في مطلع الشهر المقبل.

