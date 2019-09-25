محلية

تأهل الكويت الى الدور الثاني من بطولة الأمير فيصل بن فهد للاندية العربية الابطال في كرة اليد بعد تسجيله فوزه الثاني على رجاء اغادير المغربي 31- 29 في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر الامس على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان.

وكان الأبيض فاز في اللقاء الافتتاحي على نادي قطر 26 24، ليؤكد الفريق جدارته في المنافسة بالبطولة، علما ان الكويت سيخوض في 05:00 مساء اليوم مواجهة قوية مع الترجي التونسي احدى الفرق المرشحة بقوة للفوز باللقب. في المقابل خسر برقان امام الغرافة القطري 22 27 في اللقاء الذي جرى مساء الاول من امس على الصالة ذاتها، ولم تسعف الخبرة لاعبي برقان رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال اللقاء. ويخوض برقان مواجهته الثالثة في البطولة امام المجمع البترولي الجزائري في 01:00 ظهر اليوم،وفي بقية مباريات اليوم يلعب الغرافة القطري مع الوحدة السعودي في 03:00 عصراً، وقطر مع رجاء أغادير المغربي في 07:00 مساء.

