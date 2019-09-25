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أكدت الهيئة العامة للرياضة دعمها لرياضة الترايثلون حتى تصل الى افضل المستويات التنافسية بعد اشهار النادي الكويتي للترايثلون، جاء ذلك خلال استقبال د. حمود فليطح مدير عام الهيئة لمجلس ادارة نادي الترايثلون بعد تشكيله برئاسة راشد الكندري ونائب الرئيس صلاح الرشيدي وامين السر سعود الكندري وامين السر المساعد رابعة الهاجري وامين الصندوق سعد العلي وامين الصندوق المساعد محمد حيدر وعضو المجلس طلال راشد. وهنأ فليطح المجلس بثقة الجمعية العمومية وتمنى لهم التوفيق في النهوض باللعبة التي باتت تتمتع بقاعدة مميزة من الممارسين في الكويت مشيراً الى وجود اطار تنظيمي للعبة من خلال اشهار النادي سوف يسهم في منح هذه الرياضة الفرصة للتطوير وتوسيع قاعدة المشاركين وتحقيق الانجازات. من جانبه قدم الكندري الشكر لمدير عام الهيئة ومجلس الادارة على جهودهم الطيبة لاشهار النادي واستعرض برنامج عمل مجلس الادارة وخطط النادي المستقبلية للنهوض باللعبة. بدوره هنأ نائب المدير العام للهيئة لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا رئيس واعضاء مجلس ادارة نادى الترايثلون بثقة الجمعية العمومية وأكد حرص الهيئة على تقديم جميع اوجه الدعم لتمكين النادي من اداء رسالته وترجمة أهدافه الى واقع ملموس لخدمة هذه الرياضة ودعم قدرات ممارسيها.

